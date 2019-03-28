Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1300 yıllık Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde yol kontrolü yaptığı sırada durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ve üzeri desen işlemeli deri yazıt ele geçirildi.

Operasyon sonrası 6 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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