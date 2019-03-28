Seçimlere günler kala yapılan tuvalet açılışı, sosyal medyada gündem oldu

TUVALET AÇILIŞI
Sözcü'nün haberine göre Trabzon Araklı'nın AK Partili Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık'ın birlikte yaptıkları açılış ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Çebi ve Bıyık ilçede yeni yapılan umumi tuvaleti birlikte açarak hizmete sundu.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Vatandaşların açılışa ilişkin fotoğraflara "Yapımı sır gibi saklanan yerli ve milli tuvalet yapmışlar", "Kemal Sunal filmine döndü ülke güleriz ağlanacak halimize" gibi yorumlar yaptıkları gözlendi.
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