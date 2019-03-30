Üç diş macunundan ikisinde kanserojen şüphelisi var

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, 59'u çocuk diş macunu olmak üzere toplam 408 diş macunundan 271'i, titanyum dioksit içeriyor. Sağlığa zararlı titanyum dioksit, olası kanserojen olarak değerlendiriyor.

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre diş macunlarının üçte ikisi sağlığa zararlı titanyum dioksit içeriyor. Kansere yol açabilecek bu kimyasal maddenin adının ambalajlarda yer almaması bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.

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Euronews'un haberine göre sözkonusu maddenin diş macunları ve ilaçlarda kullanılmaması için mücadele eden Doğa İçin Bir Şeyler Yap gibi sivil toplum örgütleri bu konuda araştırma talep etti.

59'u çocuk diş macunu olmak üzere toplam 408 diş macunu üzerinde araştırma yürüten örgüt 271'nin titanyum dioksit içerdiğini tespit etti.

Çevre ve tüketici hakları savunucuları titanyum dioksidin nanopartiküller içermesi nedeniyle insan vücuduna kolayca nüfuz ettiği konusunda vatandaşları uyarıyor.