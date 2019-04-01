Alanya'dan Seba ve Nouma'ya, Antalya'dan Beşiktaşk'a oy

Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma'ya oy çıktı. Muratpaşa ilçesinde Merkez Ortaokulu'ndaki 2497 no'lu sandıkta ise Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullanıldı.

© Fotoğraf : İHA/CEM DENNY EKİCİ Antalya'da seçimlerin kazananı CHP'nin adayı Muhittin Böcek

Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulaları çıktı.

Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda 2497 no'lu sandıkta bir seçmenin Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına 'BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullanılması ve oyun sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmasının ardından ikinci vaka Alanya'da yaşandı.

Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken, Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına is e'Tek Başkan Süleyman Seba' ve Belediye Meclisi oy pusulasına da 'Muhtar Pascal Nouma' yazarak oyunu kullandı.

Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.