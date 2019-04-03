Disney kadın çalışanlara daha az maaş vermekle suçlanıyor

Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyasının patlak verdiği ABD Hollywood'da bu kez de sektörün lokomotiflerinden Disney'e kadın çalışanlara daha az maaş verdiği iddiasıyla mahkeme yolu göründü.

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT Ünlü oyuncu Keira Knightley'den kızına Disney filmleri yasağı

Eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden Walt Disney Co, kadın çalışanlarına erkeklere göre daha az maaş verdiği suçlamasıyla dava edildi.

LaRonda Rasmussen ve Karen Moore tarafından açılan davayı üstlenen San Francisco merkezli hukuk firması Andrus Anderson LLP, Disney'in şirket politikalarının kadınlar üzerinde ayrımcılık yaptığını savundu.

Davacı kadınlar, aynı işi yapan erkek meslektaşlarından daha az maaş almamalarını garanti edecek bir iç mekanizma işletmediği için Disney'i suçluyor. Kadınlar ayrıca işe yeni alınanlara verilecek ücretin, bir önceki maaşlarına göre belirlendiğini, bunun da kadınlar için ayrımcılık olduğunu savunuyor.

ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILAN ZAM BİLE FARKI KAPATAMADI

Şikâyetçilerden biri olan Rasmussen, finansal analist olarak 11 yıldır Disney'de çalışıyor. Rasmussen, aynı sıfatla çalıştığı altı erkeğin kendisinden daha fazla maaş aldığını keşfedince 2017 yılında ücret konusunu insan kaynaklarının gündemine getirmiş.

Rasmussen, kadınlarla erkekler arasındaki yıllık maaş farkının 16 bin ile 40 bin dolar arasında değiştiğini belirtmiş.

Bunun üzerine Rasmussen'e 25 bin dolar gibi bir zam yapılmış ancak bu oranla bile erkek meslektaşlarına yetişememiş. Benzer uygulamaya Karen Moore'un da maruz kalması üzerine kadınlar ‘sistematik suiistimale' karşı harekete geçmiş.

ŞİRKET REDDEDİYOR

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Şeffaflık, tutarlılık ve hesap verebilirlik ilkelerini gözetmeyen her şirket gibi Disney yönetimi de erkek çalışanlarına kadınlar çalışanlarından daha fazla değer verme eğiliminde" ifadelerine yer verildi.

Disney ise iddiaları reddediyor. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Davanın dayanağı yok ve kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız" denildi.

Şirket, geçen yıl Walt Disney ve Pixar'ın baş kreatif direktörü John Lasseter'in cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etmesiyle gündeme gelmişti.