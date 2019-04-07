Gergedan avcısı, fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu

Güney Afrika'da gergedan avcısı, bir fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu.

BBC'nin haberine göre olay, hafta içinde Kruger Ulusal Parkı'nda meydana geldi.

Suç ortaklarının, salı günü avcının bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğünü ailesine haber vermesinin ardından, cesedin bulunması için parkta arama başlatıldı.

Görevlilerin, iki gün sonra, aslanlara yem olduğu anlaşılan avcının kafatasını ve kıyafetini bulduğu belirtildi.

Kruger Ulusal Parkı yönetimi, avcının ailesine taziye mesajı gönderirken parka girmenin yasa dışı ve tehlikelerle dolu olduğu uyarısında bulundu.

Rhino poacher stamped to death by elephant, eaten by lion



The four accomplices fled the scene but were later arrested and are in custody.https://t.co/xC5tgtjwf3 — New York Daily News (@NYDailyNews) April 7, 2019

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