Apple'dan 'ucuz telefon' hamlesi

4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefonda, iPhone X'te olduğu gibi ana ekran üzerinde 'home' butonu yer almayacak. Aksine, Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor.
T24'ün haberine göre 7nm A12 işlemciden güç alması beklenen iPhone XE'nin, iPhone XR modellerinde görülen tek kamera yapısına sahip olacağı da iddialar arasında.
Apple, daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı daha ucuza satılacak olan iPhone XE'nin iPhone 11'in ucuz bir alternatifi olması bekleniyor.
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