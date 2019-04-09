Avustralya drone ile kargo nakliyesine izin verdi

Avustralya, Google'a bağlı Wing adlı şirkete drone ile kargo nakliyatı için izin verdi. Wing, bu alanda resmi izin alan ilk şirket oldu.

© AP Photo / Mark Baker Yeni Zelanda'da 'havlayan' drone'lar çoban köpeklerinin yerini aldı

Google'ın çatı holdingi Alphabet'in kurduğu Wing adlı şirket, drone ile kargo hizmeti vermek üzere Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi'nden (CASA) izin aldı.

Şirketin hizmet ruhsatını 18 aylık deneme sürecinin ardından aldığı ve bu süreçte test amaçlı yaklaşık 3 bin teslimat yapıldığı belirtildi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre şirket, ilk etapta Canberra'nın Crace, Palmerston ve Franklin banliyölerindeki 100 hanenin erişimine açılacak. Daha sonra hizmet Harrison ve Gungahlin banliyölerine genişletilecek.

ANA YOLLARDA VE İNSANLARA YAKIN UÇMAYACAK

© Fotoğraf : Twitter PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor

Bölgedeki kafe, eczane gibi yerel işletmelerle işbirliği içinde hizmet verecek olan drone servisi belli saatlerde çalışacak. Hafta içi 07.00-20.00, pazar günleri ise 08.00-20.00 saatlerinde hizmet verebilecek, cumartesi günü ise çalışmayacak.

Ayrıca dronelar ana yollar üzerinde ve insanlara yakın uçamayacak. Hizmet verilecek hanelere de dronelara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

CASA'dan yapılan açıklamada, bunun, dünyada dronelarla verilen ilk kargo hizmeti olacağı ifade edildi.