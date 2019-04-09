Avustralya drone ile kargo nakliyesine izin verdi

Şirketin hizmet ruhsatını 18 aylık deneme sürecinin ardından aldığı ve bu süreçte test amaçlı yaklaşık 3 bin teslimat yapıldığı belirtildi.
The Verge internet sitesinde yer alan habere göre şirket, ilk etapta Canberra'nın Crace, Palmerston ve Franklin banliyölerindeki 100 hanenin erişimine açılacak. Daha sonra hizmet Harrison ve Gungahlin banliyölerine genişletilecek.
ANA YOLLARDA VE İNSANLARA YAKIN UÇMAYACAK
Ayrıca dronelar ana yollar üzerinde ve insanlara yakın uçamayacak. Hizmet verilecek hanelere de dronelara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.
CASA'dan yapılan açıklamada, bunun, dünyada dronelarla verilen ilk kargo hizmeti olacağı ifade edildi.
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