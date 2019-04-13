Johnny Depp'in 50 milyon dolarlık hakaret davasında Amber Heard'dan yanıt: Şiddet gerçek

Amber Heard, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski eşinin 50 milyon dolarlık hakaret davasında, “Depp’in adını karalama” suçlamasını reddetti. Depp’in, adını karalamakla ve kariyerini tehlikeye sokmakla suçladığı Heard, mahkemeye şiddete uğradığına dair deliller sunarak “Şiddet gerçek” iddiasını yineledi.

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Ünlü oyuncu Johnny Depp, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'a, Washington Post'a yazdığı aile içi şiddet konulu makale ile kendisini karaladığı gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık hakaret davasını reddetti. Mahkemede Heard, avukatı aracılığıyla Depp'in karalama iddialarına yanıt verdi.

Heard'ın avukatı Eric George, Depp'in evlenmeden önce ve evlendiği sırada kendisine şiddet uyguladığı iddialarını yineleyerek, yüzünde morluklar ve kollarında yara izlerini içeren görüntüleri mahkemeye sundu.

Eric George, "Johnny Depp, Amber Heard'a fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladı" diyerek, "Boşanmalarından bu yana aleni bir şekilde taciz etmeye devam etti ve istismarı reddederek dünyayı kandırmaya çalıştı. Bay Depp'in aşağılık davranışının sona ermesi çok uzun zaman aldı" ifadelerini de kullandı.

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Depp, geçen ay görülen temyiz davasında devam eden aile içi şiddet iddialarını "kategorik ve bariz biçimde yanlış" olarak nitelendirmişti. Depp'in avukatı, "İddialar, Bayan Heard için olumlu bir reklam yapmak ve kariyerini ilerletmek için karmaşık bir aldatmacanın parçasıydı. Heard suç işliyor" demişti.

Depp'in avukatı Adam Waldman, yeni dosyayı incelemekte olduğunu söyleyerek, hem kendisinin hem de Depp'in, Depp adını temizleyecek kanıtlar sunmak için sabırsızlandığını söylemişti.

Aralık ayında Heard tarafından kaleme alınan ve Washington Post'ta yayımlanan yazı, Depp'ten isim olarak bahsetmiyor veya herhangi bir olayı tarif etmiyor, ancak aile içi şiddet hakkında konuşanların toplumsal durumunu tartışıyor.

Yazıda, "Cinsel şiddet hakkında konuştum ve kültürümüzün gazabıyla karşılaştım" diyen Heard, "Kamuoyu mahkemesinde yargılanıyor gibi hissettim" ifadesini kullanıyor.

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Ancak Depp, Heard'a açtığı davada, yazıda eski eşinin kendisinden bahsettiğini belirterek, bunun kariyerine zarar verdiğini iddia etti.

Suçlamalar nedeniyle finansal kayıp da yaşadığını belirten Depp, Karayip Korsanları serisinin devam filminde kendisine yer verilmemesini bu duruma örnek olarak gösterdi.

Heard, ilk olarak Depp'i Mayıs 2016'da, evlendiklerinden bir yıl sonra kendisine şiddet uygulamakla suçlamış, çift 2017'de boşanmıştı.