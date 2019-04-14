Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Kanat genişliği tam 117 metre olan devasa uçak, Los Angeles kentinin kuzeyindeki Mojave Havalimanı'ndan havalanarak ilk uçuşunu yaptı.
NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, bu olayı tasarım ekibi için tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zurbuchen, "Uçağı uzayın kenarına ve ötesine göndermek söz konusu" ifadelerini kullandı.
A historic milestone for the #Stratolaunch team with this record setting aircraft taking flight! This is about going to the edge of space and beyond!— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 13 Nisan 2019
I only wish the late @PaulGAllen could see this — his memory and impact lives on. https://t.co/h1VXQujsPk
Uzaya yük taşımak üzere bir sistem geliştirmek amacıyla kurulan Amerikan havacılık ve uzay şirketi Stratolaunch Systems'ın bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren uçağın kanat genişliği 117 metreye ulaşıyor.
Üzerinde 6 adet Boeing 747 motoru bulunan uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatarak, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 Nisan 2019
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