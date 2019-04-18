ABD'de 100 çocuğa tecavüzle suçlanan adam gözaltına alındı

Suçlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Fountain’in diğer çocuklara tecavüz ettiği yönündeki suçlamalarla birlikte bu iddiayı destekleyen kanıtların toplandığı aktarıldı.
Çok sayıda kurbanla yapılan mülakatlar sonucu, cinsel saldırıların 1970-1980 yılları arasında gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Tamamı Pineville kentinde gerçekleşen saldırıların kurbanlarının 13 yaş altı çocuklar olduğu tespit edildi.
Toplamda kaç çocuğun ya da kişinin tecavüze uğradığına dair net rakam verilmezken soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.
Louisiana Eyaleti’nde birinci dereceden tecavüz suçluları idam ya da ömür boyu hapis ile cezalandırılıyor.
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