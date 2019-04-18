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18:42 18 Nisan 2019
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    Kuraklık- Küresel ısınma

    NASA'nın uydu araştırması küresel ısınma verilerini doğruladı: Dünya 15 yıldır ısınıyor

    © REUTERS / Heino Kalis
    Yaşam
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    NASA’nın Aqua uydusu ile yaptığı ısı ölçüm çalışmaları, daha önce istasyonlarda yapılan incelemelerle edinilen, Dünya yüzeyinin 15 yıldır ısındığı bilgisini doğruladı. Uydu çalışmaları neticesinde kutupların sanılandan daha fazla ısınıyor olabileceği de belirtildi.

    Kuzey ışıkları
    © AFP 2019 / Jan E. Carlsson
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    NASA’nın Aqua uydusu gerçekleştirdiği ölçüm çalışmaları sonucunda Dünya’nın yüzeyinin son 15 yıldır ısındığını doğruladı.

    Araştırma çerçevesinde kızılötesi ölçüm sistemi kullanılarak 2003-2017 yılları arasında yeryüzünün yüzey sıcaklığı ölçüldü.

    Environmental Reseach Letters dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, edinilen kayıtlarda 2015, 2016 ve 2017 yılları en sıcak yıllar oldu.

    Uydu ile edinilen bulgular, daha sonra NASA’nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından hava istasyonları üzerinden gerçekleştirilen sonuçlarla kıyaslandı, iki sonuç da birbiriyle uyuştu. Böylece istasyonlarda yapılan ölçümlerde sistem veya yöntem açısından bir hata olmadığı anlaşıldı.

    'ISINMA BİLİNENDEN FAZLA OLABİLİR'

    Astronot Anne McClain
    © AP Photo / Dmitri Lovetsky
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    Uydu araştırması sonrasında kutuplardaki ısınmanın daha önce bilinenden daha fazla olabileceği belirtildi.

    Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, sera gazı salınımını azaltmaya yönelik bir tedbir alınmazsa bu yüzyılın sonunda deniz suyu sıcaklığı yüzey katmanında 0.78 derece artacak. Buz tabakalarının erimesi nedeniyle de deniz seviyesinde 30 santim kadar bir yükselme olacak. Artan sıcaklık daha şiddetli fırtınalara ve aşırı yağışlara yol açacak.

    Etiketler:
    Küresel ısınma, İklim, sıcaklık, Dünya, NASA
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