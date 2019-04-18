NASA'nın uydu araştırması küresel ısınma verilerini doğruladı: Dünya 15 yıldır ısınıyor

Araştırma çerçevesinde kızılötesi ölçüm sistemi kullanılarak 2003-2017 yılları arasında yeryüzünün yüzey sıcaklığı ölçüldü.
Environmental Reseach Letters dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, edinilen kayıtlarda 2015, 2016 ve 2017 yılları en sıcak yıllar oldu.
Uydu ile edinilen bulgular, daha sonra NASA’nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından hava istasyonları üzerinden gerçekleştirilen sonuçlarla kıyaslandı, iki sonuç da birbiriyle uyuştu. Böylece istasyonlarda yapılan ölçümlerde sistem veya yöntem açısından bir hata olmadığı anlaşıldı.
'ISINMA BİLİNENDEN FAZLA OLABİLİR'
Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, sera gazı salınımını azaltmaya yönelik bir tedbir alınmazsa bu yüzyılın sonunda deniz suyu sıcaklığı yüzey katmanında 0.78 derece artacak. Buz tabakalarının erimesi nedeniyle de deniz seviyesinde 30 santim kadar bir yükselme olacak. Artan sıcaklık daha şiddetli fırtınalara ve aşırı yağışlara yol açacak.
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