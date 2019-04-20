Sri Lanka'da leoparın saldırdığı kişi öldü

Şinhua'da yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Kumana Ulusal Parkı'nda ağacın altında dinlenen işçilere bir leoparın saldırdığını belirtti.
One killed, 1 injured in leopard attack in Sri Lanka's national park#Leopard, #SriLanka, #LeopardAttack https://t.co/JYkcgu28Nh— India Blooms (@indiablooms) April 19, 2019
Yetkililer, saldırıda işçilerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin de ağır yaralandığını belirtti.
Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
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