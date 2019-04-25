Japonya bir asteroid üzerinde ilk yapay krateri açtı

Japon bilim insanları, Ryugu asteroidinde yapay bir krater oluşturmayı başardıklarını açıkladı. Patlamayla birlikte ortaya çıkacak maddelerin, Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

© AP Photo / JAXA, The University of Tokyo and partner institutions 280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroitten ilk fotoğraflar geldi: Her yer kaya

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), şubat ayında asteroide inen Hayabusa2 uzay aracının başarılı biçimde yapay krater oluşturduğunu duyurdu. Kraterin 10 metre çapında olduğu kaydedildi.

Proje yöneticisi Yuichi Tsuda, asteroid yüzeyinin yaklaşık 1700 metre yukarısından çekilen uydu görüntülerinin de bunu doğruladığını söyledi. Tsuda, bu denemenin dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini vurguladı ve “Bu büyük bir başarı” dedi.

'HAYATIMIN EN İYİ GÜNÜ'

Proje için çalışan Kobe üniversitesi profesörü Masahiko Arakawa ise haberi “Bugün hayatımın en iyi günü” yorumuyla karşıladı.

Arakawa, “Yüzey kayalarla kaplı ancak yine de bu büyüklükte bir krater yaratmayı başardık. Bu demek oluyor ki ya bilmediğimiz bilimsel bir mekanizma var ya da Ryugu’nun materyaliyle ilgili özel bir şey” dedi.

JAXA uzmanları, yüzeyin kayalarla kaplı olması nedeniyle açılacak kraterin en fazla 3 metre çapında olmasını öngörüyordu. Ancak kumlu yüzeylerde yaratılan kraterlerin 10 metre çapa kadar ulaşması bekleniyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN OLUŞUMUNA IŞIK TUTACAK

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu’ya inmişti. Bu ayın başında Hayabusa2'nin, yapay krater oluşturmak için asteroid üzerine patlayıcı bıraktığı açıklanmıştı. Bu bombanın Ryugu’nun yüzeyinde büyük bir krater oluşturmasını bekleniyordu.

Bilim insanları, patlamayla birlikte ortaya çıkacak yeraltı maddelerini de inceleyerek Dünya’daki yaşamın kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyorlar.

Ryugu’nun, yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin ‘doğumuna’ ait organik madde ve su içerdiği düşünülüyor.

NASA’nın Deep Impact adlı uzay aracı da 2005 yılında bir kuyrukluyıldızda yapay bir krater yaratmıştı. Ancak bu sadece gözlem amaçlıydı.