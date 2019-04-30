Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu daha

Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem'den geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan Öktem, Durmaz'ın 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Avukat Serdar Öktem savcılığa verdiği dilekçesinde, toplumun her kesimine hitap eden Instagram'da Kerimcan Durmaz'ın cinsel organını teşhir eden video paylaştığını belirtti.

‘TAKİPÇİLERİNİN ÇOĞU ÇOCUK’

© Fotoğraf : Instagram Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

Toplumun sert tepkisi üzerine Instagramı aktif bir biçimde kullanan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaşılmış bir görüntü açıklamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Durmaz'ın 7'den 77'ye yaş grubundan takipçisinin bulunduğunun belirtildiği dilekçede büyük çoğunluğu çocuk olan takipçilerin 'Çocukların Cinsel İstismarı' suçu da işlediği ileri sürüldü.

'4 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILSIN'

Avukat Serdar Öktem Türk toplumuna karşı işlenmiş suçların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek savcılığın res’en 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından soruşturma başlatarak 4 buçuk yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını istedi.

© Fotoğraf : Youtube Enes Batur: Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz yanlış yaptı

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istemişti.