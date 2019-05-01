Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler

ONLİNE BAĞIŞ
Bugünden itibaren ABD'de Facebook'ta olduğu gibi Instagram'da da ‘Black Girls Code' ya da ‘No Kid Hungry' gibi sosyal sorumluluk projeleri için bağış kampanyası yapılabilecek.
AYNI ANDA VİDEO
Facebook Messenger'da kullanıcılar aynı anda videoları birlikte izleyebilecek. Facebook'ta kullanıcılar video izlemek için arkadaşlarını davet edebilecek. Bu özellik şu an deneme aşamasında. Yıl sonunda tüm dünya için kullanıma açık olacak. Ayrıca Messenger'ın Windows ve MacOS için masaüstü versiyonları da olacak.
INSTAGRAM'DA DOĞRUDAN SATIŞ
Bugüne kadar markalar yalnızca ürünlere etiket koyabiliyor ve kullanıcıları kendi internet sitelerine yönlendirebiliyordu. Kullanıcılar Instagram'da artık doğrudan ürün satın alabilecek.
'DATİNG' UYGULAMASI
Facebook, ‘Dating' adıyla 14 ülkede Tinder benzeri çöpçatanlık uygulamasını kullanıma sokacağını duyurdu. Brazilya, Kanada, Meksika, Arjantin ve Vietnam gibi ülkelerde başlatılacak uygulama, ABD'de yılın sonunda kullanıcılara açılacak. Bu uygulama Türkiye'de olmayacak.
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