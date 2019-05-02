Alüminyum üreticisi şirket NASA'yı dolandırdı: 700 milyon dolar zarara uğrattı

Sapa Profiles Inc isimli firmanın söz konusu iki başarısız roket denemesi dolayısıyla NASA'yı 700 milyon dolar zarara uğrattığı belirtildi.
Habere göre, şirketin sahte test sonuçları verdiği, NASA'nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili yaptığı teknik araştırma sonucunda ortaya çıktı.
NASA Roket Fırlatma Birimi Dİrektörü Jim Norman, "Ülkemiz endüstrisinde ihtiyacımız olan standartlara uygun malzemeler üretildiğine ve doğru testler yapıldığına güvenebilmemiz çok önemli. Bu vakada güvenimiz istismar edildi" dedi.
NASA Says Aluminium Fraud Caused $700-Million Satellite Failure https://t.co/7xd560ZXWu— Gadgets 360 (@Gadgets360) May 2, 2019
'ABD HÜKÜMETİ DE DOLANDIRILANLAR ARASINDA'
Sky News ise, ABD Adalet Bakanlığı ve NASA’nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıklarını aktardı.
NASA’nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı dolayısıyla her iki misyonunun da başarısızla sonuçlandığını kaydetti.
Habere göre, Adalet Bakanlığı şirketten, NASA’ya, Savunma Bakanlığı’na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.
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