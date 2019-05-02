Alüminyum üreticisi şirket NASA'yı dolandırdı: 700 milyon dolar zarara uğrattı

ABD’nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketinin NASA'ya sahte test sonuçları verdiği ve 700 milyon dolar zarara uğrattıği belirtildi. Şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA'yı değil, aralarında ABD hükümetinin de bulunduğu yüzlerce müşterisini de dolandırdığı ifade edildi.

Sciencealert'de yer alan habere göre, NASA, iki uydu fırlatma denemesinin başarız olma sebebinin, kendilerine alüminyum bileşenleri sağlayan firmanın sahte test sonuçları vermesi olduğunu açıkladı.

Sapa Profiles Inc isimli firmanın söz konusu iki başarısız roket denemesi dolayısıyla NASA'yı 700 milyon dolar zarara uğrattığı belirtildi.

Habere göre, şirketin sahte test sonuçları verdiği, NASA'nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili yaptığı teknik araştırma sonucunda ortaya çıktı.

NASA Roket Fırlatma Birimi Dİrektörü Jim Norman, "Ülkemiz endüstrisinde ihtiyacımız olan standartlara uygun malzemeler üretildiğine ve doğru testler yapıldığına güvenebilmemiz çok önemli. Bu vakada güvenimiz istismar edildi" dedi.

NASA Says Aluminium Fraud Caused $700-Million Satellite Failure https://t.co/7xd560ZXWu — Gadgets 360 (@Gadgets360) May 2, 2019

​'ABD HÜKÜMETİ DE DOLANDIRILANLAR ARASINDA'

© AP Photo / Dmitri Lovetsky NASA fiyaskosu: Kadınların uzay yürüyüşü 'uygun bedende fazla giysi yok' diye iptal edildi

ABD’nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA’yı değil; aralarında ABD hükümeti de olmak üzere, yüzlerce müşterisini de dolandırdığını ifade edildi.

Sky News ise, ABD Adalet Bakanlığı ve NASA’nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıklarını aktardı.

NASA’nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı dolayısıyla her iki misyonunun da başarısızla sonuçlandığını kaydetti.

Habere göre, Adalet Bakanlığı şirketten, NASA’ya, Savunma Bakanlığı’na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.