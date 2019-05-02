Hindistan'da kasırga yüzünden 1.2 milyon kişiye tahliye operasyonu

Hindistan'da Hint Okyanusu üzerinde oluşan ve ülkenin doğusuna yönelen Fani Kasırgası nedeniyle 1.2 milyon kişinin tahliyesine çalışılıyor.

Bengal Körfezi üzerinde toplanan ve saatte 205 kilometreyle başlayan hızı 180 kilometreye doğru gerileyen Fani Kasırgası'nın yarın Hindistan'ın doğu sahilindeki Odişa eyaletini kasıp kavurması bekleniyor. Hindistanlı meteorologlar, Fani’nin ağaçları kökünden sökebileceği, evleri yıkabileceği ve sel felaketlerine sebep olabileceği uyarısı yapıyor.

Öncesinde yüz binlerce kişiyi tahliye etmek için zamana karşı yarış başlatan Hindistan, bugün gemiler, trenler ve otobüslerle öğle saatlerine dek 300 binden fazla kişiyi bölgeden çıkardı.

İlkin 800 bin kişinin Odişa eyaletinin sahil kesimlerinden tahliye edileceği açıklandı.

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Daha sonra Odişa'nın düşük rakamlı 15 kesiminden toplamda 1.2 milyon kişinin sığınaklar, okullar ve diğer korunaklı binalara tahliyesinin beklendiği duyuruldu. Odişa'da en fazla 1 milyon kişinin barınabileceği 850'den fazla sığınak bulunduğu belirtildi.

Öncelikle düşük rakamlı kesimlerdeki çamur ve sazdan yapılma kulübelerde oturanların tahliyesine yardım etmeleri için binlerce acil yardım çalışanı bölgeye sevk edildi.

Okullarda eğitime ara verildi. Limanlarda balıkçılara ve diğer gemilerle teknelere denize açılmamaları uyarısı yapıldı.

Odişa'nın komşusu Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletleri de yüksek alarm düzeyine geçirildi.

Tropikal siklon fırtınaları Bengal Körfezi’nde, özellikle Nisan ile Kasım ayları arasında sıklıkla görülüyor.

2017 yılının Aralık ayında benzer bir fırtınanın yarattığı felakette 250’den fazla insan hayatını kaybetmişti. Yetkililer an itibariyle Hindistan’a yaklaşmakta olan Fani siklon fırtınasının son yirmi yılın en yıkıcı kasırgası olabileceği uyarısında bulunuyor. 1999 yılında saatte 260 kilometreye varan hızla aynı bölgeyi vuran bir siklon fırtınası 10 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu.