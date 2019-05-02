Hindistan'da kasırga yüzünden 1.2 milyon kişiye tahliye operasyonu

Öncesinde yüz binlerce kişiyi tahliye etmek için zamana karşı yarış başlatan Hindistan, bugün gemiler, trenler ve otobüslerle öğle saatlerine dek 300 binden fazla kişiyi bölgeden çıkardı.
İlkin 800 bin kişinin Odişa eyaletinin sahil kesimlerinden tahliye edileceği açıklandı.
Öncelikle düşük rakamlı kesimlerdeki çamur ve sazdan yapılma kulübelerde oturanların tahliyesine yardım etmeleri için binlerce acil yardım çalışanı bölgeye sevk edildi.
Okullarda eğitime ara verildi. Limanlarda balıkçılara ve diğer gemilerle teknelere denize açılmamaları uyarısı yapıldı.
Tropikal siklon fırtınaları Bengal Körfezi’nde, özellikle Nisan ile Kasım ayları arasında sıklıkla görülüyor.
2017 yılının Aralık ayında benzer bir fırtınanın yarattığı felakette 250’den fazla insan hayatını kaybetmişti. Yetkililer an itibariyle Hindistan’a yaklaşmakta olan Fani siklon fırtınasının son yirmi yılın en yıkıcı kasırgası olabileceği uyarısında bulunuyor. 1999 yılında saatte 260 kilometreye varan hızla aynı bölgeyi vuran bir siklon fırtınası 10 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu.
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