George Clooney'den 'Brunei'ye baskıya devam' sözü: Baskı bittiği an infazları hayata geçirecek süreci başlatacaklar

© AFP 2019 / - Brunei, eşcinsel ilişkiye getirdiği recm cezasını erteledi

Brunei’de geçen ay yürürlüğe giren yasaya ilk tepki gösteren isimlerden biri olan George Clooney, yasanın uygulanmasının ertelenmesinin ardından ‘baskıya devam’ mesajı verdi.

ABD'li oyuncu, erteleme kararını ‘ülkeyi geri götüren devasa adımdan sonra ileriye doğru atılan bir adım olarak’ niteledi.

Ancak yasanın hâlâ var olduğu uyarısında bulunan Clooney, “Ailem ve kendi adıma, bu acımasız yasa kaldırılana kadar öylece basitçe arkamızı dönüp gidemeyiz. Baskı bittiği anda infazları hayata geçirecek süreci başlatacaklardır” dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI

Bu durumu boykot etmek için herkesin doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapması gerektiğini söyleyen Clooney, şöyle devam etti: “Buna benzer yasaları uygulamaya koymaları halinde Endonezya ve Malezya gibi ülkelere de bunun bir bedeli olacağına dair hayati bir mesaj göndermeli. Bu bedel de otellerini boykot etmek olmamalı. Bu, ‘işletmeler ve büyük bankalar artık sizinle iş yapmayacak’ şeklinde olmalı. Finans kurumlarının ülkeden çıkmasının büyük bir etkisi olacaktır.”

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Bir süredir gündemde olan ancak 3 Nisan'da yürürlüğe giren yasa, 'eşcinsel ilişki, zina ve tecavüzden suçlu bulunanların taşlanarak idam edilmesini' öngörüyordu.

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Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye dün, 'eşcinsel ilişkiye girenlerin taşlanarak öldürülmesine (recm)’ yönelik cezanın uygulanmasını ertelediklerini duyurmuştu. Sultan, “Bu yasa ile ilgili birçok soru ve yanlış anlamaların olduğunun farkındayım. Ancak netleştirildikten sonra değeri daha net olarak ortaya çıkacak" demişti.

TEPKİLER ERTELETMİŞTİ

Geçen ay gündeme gelen yasa insan hakları örgütlerinin, LGBTİ derneklerinin, dünyaca ünlü yıldızların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun tepkisini çekmişti. George Clooney’nin yanı sıra Elton John ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimler de yasaya tepki göstermişti.

Erteleme kararında bu tepkinin etkili olduğu belirtiliyordu.