Arizona Senatosu: Pornografi halk sağlığı krizidir

ABD'de Arizona Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, bu haftanın başında pornografiyi bağımlılık yaratan ve tehlikeli bir halk sağlığı krizi olarak nitelendiren ve aynı zamanda porno-kurtarma programlarının geliştirilmesini öneren bir kararnameyi onayladı.

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ABD'de Arizona senatörleri, 16'ya 13 oyla pornografiyi "insan kaçakçılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı içeren ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geniş bir yelpazede bireysel ve halk sağlığı etkilerine yol açan bir kriz" olarak ilan etti.

Cumhuriyetçi Senatör Sylvia Allen, Arizona Capitol Times gazetesine verdiği demeçte, "Pornografi çok yaygın. Tüm telefonlarımızda ve internetimizin her yerinde" diyerek "Amerika'nın ruhu birçok yönden hastadır ve aklımıza ve kalbimize koyduğumuz şeyle başlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi milletvekillerinin sunduğu ve şubat ayında Arizona Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, pornografiyi akıl hastalıklarında son zamanlarda yaşanan artıştan; evlilik ve tek eşliliğin azalmasından sorumlu tutuyor. Tasarı, ayrıca pornografinin kadına yönelik şiddeti normalleştirdiğini de öne sürüyor.

© AFP 2019 / Lionel Bonaventure Tumblr, pornoya savaş açtı: 17 Aralık'tan itibaren kaldırılacak

Ancak Demokrat Senatör Victoria Steele, Senato'da yaptığı konuşmada tasarıyı etkisiz olarak nitelendirerek, "Bu tasarı, görünürde iyi bir fikir olabilir gibi, ancak herhangi bir değişiklikle sonuçlanmaz" dedi.

Diğer yandan Senatör Jamescita Peshlakai, "ABD'deki halk sağlığı krizinin şu anda ülkemizi ve devletimizi etkileyen kızamık salgını üzerine odaklanması gerekiyor diyerek, "Hayatı tehdit edici ve ölümcül olan bu tür şeylere odaklanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.