Arizona Senatosu: Pornografi halk sağlığı krizidir

Cumhuriyetçi Senatör Sylvia Allen, Arizona Capitol Times gazetesine verdiği demeçte, "Pornografi çok yaygın. Tüm telefonlarımızda ve internetimizin her yerinde" diyerek "Amerika'nın ruhu birçok yönden hastadır ve aklımıza ve kalbimize koyduğumuz şeyle başlar" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi milletvekillerinin sunduğu ve şubat ayında Arizona Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, pornografiyi akıl hastalıklarında son zamanlarda yaşanan artıştan; evlilik ve tek eşliliğin azalmasından sorumlu tutuyor. Tasarı, ayrıca pornografinin kadına yönelik şiddeti normalleştirdiğini de öne sürüyor.
Diğer yandan Senatör Jamescita Peshlakai, "ABD'deki halk sağlığı krizinin şu anda ülkemizi ve devletimizi etkileyen kızamık salgını üzerine odaklanması gerekiyor diyerek, "Hayatı tehdit edici ve ölümcül olan bu tür şeylere odaklanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
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