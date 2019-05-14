Kalorisi yüksek gıdaya ek vergi önerisi

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda oluşturulan Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu, gelecek çarşamba alanında otorite olan sağlık örgütlerini topluyor. TBMM'ye obeziteye ilişkin çok sayıda rapor ulaştı. Bunlardan biri de Türkiye Spor Hekimleri Derneği'nden geldi. Prof. Dr. Bülent Ülkar'ın başında bulunduğu dernek, TBMM'ye gönderdiği raporda, obezitenin neden olduğu hastalıkları sıraladı.

İHA Öğretmenler obezite eğitimi verecek

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Obezite ile mücadelede yapılması gerekenleri de anlatan dernek raporunda, "Obezite ile mücadele hastane koridorlarına mahkum kalmamalı, toplumun tüm kesimlerine yayılmalıdır. Örneğin tüm kamu kurumlarında fiziksel aktivite saati oluşturulabilir” denildi.

Deneğin diğer önerileri arasında şunlar yer alıyor:

YÜKSEK KALORİ VERGİSİ

"Hazır gıdalardaki kalori değerleri düşürülmeli. Kalorisi yüksek gıdalara ulaşım azaltılmalı. Kalori değeri yüksek gıdaların fiyatları artırılmalı. Fazla kalorili gıdalara özel vergi konulmalı. Bu verginin geliri obezite ile mücadelede kullanılmalı. Fiziksel aktiviteyi artırmak için ilkokuldan başlanarak bütün okullarda fiziksel aktivitenin önemi anlatılmalı. Beden eğitimi dersleri artırılmalı ve aktif olarak yapılması sağlanmalı. Araç kullanımının azaltılması için eğitimler verilmeli, bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu amaçla yollar yapılmalıdır."

'DEVLET KARŞILAMALI'

© AFP 2019 / PAUL ELLIS Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 2. sıraya oturdu: Obezite

Dernek sağlıklı nesiller için okul aşamasında önlem alınması gerektiğini belirterek, “Tam gün eğitim yapılan okullarda sabah birinci ve ikinci ders arası uzun tutularak kahvaltı saati oluşturulmalı. Bu saatte kalorisi ve protein değeri düzenlenmiş kahvaltı, yemekhane şartlarında devlet tarafından öğrencilere verilmeli. Öğlen 12.00 ila 13.00 arası yemek saati yapılmalı ve tüm öğrencilerin yemekleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Yemek içeriği diyetisyenler tarafından düzenlenmelidir. Böylece öğrenciler öğlen saatlerinde tost, dürüm, simit gibi kalorisi yüksek ve sağlıksız gıdalardan uzaklaştırılmış olacaktır" önerisinde bulunuldu.

SON DERS BEDEN

"Akşam son derste tüm sınıflar için beden eğitimi dersi yapılmalıdır. Çocuklar bu derslerde fiziksel aktivite yaparak evlerine gitmelidir. Yapılacak fiziksel aktivite spor hocalarınca düzenlenmeli. Yemek giderleri, kalorisi yüksek gıdalara konulacak özel vergiden sağlanmalı."

'SGK KISITLASIN'

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından obeziteye bağlı hastalıkların geri ödemesinde algoritmaya göre kısıtlama yapılmalıdır. Örneğin vücut kitle indeksi yüksek olup tip-2 diyabet gelişen hastaya öncelikle egzersiz ve kilo verme programı yapılmalı, hastalar programa uymuyorlarsa ilaç geri ödemeleri yüzde 50 kısıtlanmalıdır."