Yılın en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Amerikan araştırma şirketi J.D. Power‘ın İngiltere temsilciliği analistlerinin, yaşı 3’ü geçmeyen otomobillerin arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmayı yapan uzmanlar, İngiltere’de 11 bin 500’ün üzerinde otomobil kullanıcısına ulaşarak yaşları 3’ü geçmeyen toplam 25 otomobil markasını değerlendirdi.
Araştırma sonuçlarına göre 100 otomobilde 77 puan ile Peugeot, en az arıza göstererek en güvenilir birinci marka oldu. İkinci ve üçüncü sıradaysa Skoda (88) ve Hyundai (90) yer aldı.
Dördüncülüğü ve beşinciliği 94’er puan alan Nissan ve Suzuki paylaşırken, sıralamanın ilk onuna ayrıca Opel (95), Kia (101), Mini (103), Ford ve Volvo (106) da dahil oldu.
J.D Power'ın Avrupa temsilcisi Josh Halliburton’a göre üreticilerin yeni teknolojiler yarışına girmiş olması, otomobillerde mükemmel olmayan ve her an arızalanabilecek daha çok yeni sistemlerin kullanılmasına ve markaların güven kaybına uğramasına yol açıyor.
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