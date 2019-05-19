Türkmenistan liderinin hayatından bir gün: Atlar, yavru köpekler ve biraz da ofis işleri

Türkmenistan devlet medyası, rap klipleri ve DJ’lik hevesiyle sıradışı denebilecek bir lider profili çizen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un sıradan bir gününü nasıl geçirdiğini anlatan bir video hazırladı.

Türkmen medyasının yayınladığı ‘Berdimuhammedov’un hayatından bir gün’ başlıklı videoda Türkmenistan liderinin, ofisinde belgeleri gözden geçirmek ve hükümet toplantılarına başkanlık etmek dışında atları ve köpeklerine de zaman ayırdığı görülebiliyor. İlerleyen bölümlerdeyse Berdimuhammedov’un ziyaret ettiği bir üste askerlere yavru köpekler hediye ettiği izlenebiliyor.

Berdimuhammedov’un atlara ve Türkmen çoban köpeği olan Alabay cinsine duyduğu sevgi önceden beri biliniyor. Hatta Türmenistan liderinin bir süre önce Alabay köpekleri hakkında bir kitap yazmaya başladığı açıklanmıştı.

Türkmen lider daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de doğumgününde yavru bir Alabay köpeği armağan etmişti.