Johnny Depp, eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı

Eski eşi Amber Heard tarafından evliliklerinde şiddet uygulamakla suçlanan ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, evlilikleri süresince asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu öne sürerek 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
"Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim" diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürdü.
Oyuncu çift, 2015 yılında evlenmiş, Heard, Depp'in ilk kez kendisine Mayıs 2016'da şiddet uyguladığını öne sürmüş, çift 2017'de boşanmıştı.
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