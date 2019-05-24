Weinstein 2 kadınla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor

Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, iki kadınla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor.

Ekim 2017’den bu yana aralarında Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Mira Sorvino gibi pek çok ünlü oyuncunun cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Harvey Weinstein, iddialardan ve davalardan kurtulmak için kadınlara milyonlarca dolarlık anlaşmalar teklif etmeye başladı.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Weinstein'ın avukatları Lucia Evans ve Ashley Judd, şikayetçi iki kadın ile anlaşıldığını söyledi.

Henüz imzalanmayan fakat prensipte anlaşılan uzlaşma kapsamında, kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında tazminat olarak toplam 44 milyon dolar ödenecek.

Bir zamanlar Hollywood'un önde gelen yapımcılarından olan Weinstein 75 kadın tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlandı. Haziran ayında bu kadınlardan ikisinin şikayetleri üzerine açılan davada New York'da mahkeme önüne çıkacaktı.

Fakat Weinstein'ın avukatları, hakime, davacılarla mahkeme dışı bir tazminat üzerinde prensip anlaşmasına varıldığını bildirmiş ve Weinstain kefaletle serbest bırakılmıştı.

Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı.

Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki kadınlar da sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.