Öykü Arin'e annesinden nakledilen ilik tutmadı

Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi.
Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada kalıyor.
YÜZDE 100 UYUMLU BULUNAMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAK
Doktorları, dün yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.
"18 Nisan’da anne Eylem Şen’den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."
100 BİN ÇALIŞILMAMIŞ NUMUNE VAR
Babadan yarı uyumlu nakil başarılı olmadığı takdirde tek umutlarının yabancı bir donör ile eşleşme olacağı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin’in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor" denildi.
Duyarlı dostlarımıza ve Sağlık Bakanlığına Çağrımızdır!— Öykü Arin'e Umut Ol (@oykuarineumutol) 28 мая 2019 г.
"Öykülerin umudunu yaşatmak sizin elinizde." pic.twitter.com/sZ1p3oNKej
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