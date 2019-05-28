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11:24 28 Mayıs 2019
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    Öykü Arin'e annesinden nakledilen ilik tutmadı

    © DHA /
    Yaşam
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    Löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Öykü için yeniden nakil süreci başlatılırken sosyal medyadan da çağrı yapıldı.

    Öykü Arin
    © Fotoğraf : Twitter/Öykü Arin'e umut ol
    Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil: 'Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız'
    Geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavis devam ediyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı.

    Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi.

    Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada kalıyor.

    YÜZDE 100 UYUMLU BULUNAMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAK

    Doktorları, dün yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.

    Öykü Arin
    © Fotoğraf : Twitter/Öykü Arin'e umut ol
    'Çukur'da bir duvar yazısı: Öykü Arin'e umut ol
    'Öykü Arin’e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapıldı. Öykü Arin'in löseminin çok özel bir türü ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "18 Nisan’da anne Eylem Şen’den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."

    100 BİN ÇALIŞILMAMIŞ NUMUNE VAR

    Babadan yarı uyumlu nakil başarılı olmadığı takdirde tek umutlarının yabancı bir donör ile eşleşme olacağı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin’in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor" denildi.

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    Etiketler:
    Sosyal medya, Sağlık Bakanlığı, İlik nakli, JMML, Eylem Yazıcı, Öykü Arin, Lösemi
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