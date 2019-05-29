Kayıt
12:26 29 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Suriyeli çocuk yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

    © DHA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Dayıoğlu, "Karşılaştığım manzara sonrasında önyargım nedeniyle ağladım" dedi. Suriyeli Elissa da, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum, haram yemem" diye konuştu.

    DHA'nın aktardığı habere göre, unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu, çörek bırakmak için markete girerken çantasındaki 17 bin 500 lirayı düşürdü. 2 çocuk annesi Dayıoğlu, kızını özel bir okula kaydettirmek için gittiği sırada çanta ve aracı kontrol etti ancak parasını bulamadı.

    Türk lirası / TL
    © REUTERS / Murad Sezer
    Taşındığı evde bulduğu parayı harcadı, gözaltına alındı
    Dayıoğlu, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

    "Marketi aradığımda 'Bir Suriyeli para buldu' dediler ama ne kadar olduğunu söylemediler. Telefon numarası bırakmış, numaradan Suriyeliyi aradılar ve parayı onlara teslim etmedi, ta ki ben gidinceye kadar. Gittim, paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Ama ben çok kötü bir şekilde ağlıyordum önyargım yüzünden. Suriyelilere karşı beslediğimiz, yani hepsini bir tuttuk herhalde diye düşünüyorum ve şimdi de gerçekten büyük pişmanlığını yaşıyorum. Paramı bulan ve ismini bile sormayı unuttuğum Suriyeliye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 17 bin 500 lira parayı alıp götürebilirdi de."

    Parasını teslim aldığı sırada ağlayınca Suriyelinin kendisini teskin etmeye çalıştığını belirten Dayıoğlu, "Bana, 'Hayır ağlama. Haram değil bu senin, helal. Dönüp dolaşıp sana gelecekti' dedi. Ben kendisine ulaşmasam parayı polise götürecekmiş. Çocuğumun okul parasıydı ve geri kavuştum" diye konuştu.

    © DHA /
    Gökçe Dayıoğlu

    SURİYELİ ELİSSA: İYİ BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM, HARAM YEMEM

    Öte yandan herkesin merak ettiği Suriyelinin 4 yıl önce Halep'ten Kahramanmaraş'a gelen 4 çocuklu Elissa ailesinin oğlu Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı.

    DHA muhabirinin ulaştığı, babası alüminyum doğrama dükkanı işleten Elissa, arkadaşı Abdülfettah Attel ile birlikte namaz kılmak için camiye giderken parayı bulduklarını söyledi.

    Sinan Oğan
    © AA /
    Oğan: Türkiye'deki asker sayısı 382 bin 850, eli silah tutan 19-53 yaş arası Suriyeli sayısı 1 milyon
    Paranın sahibine ulaşmak için markete telefon numarasını bıraktığını, akşam 17.00'ye kadar arayanın olmaması durumunda parayı polise teslim etmeye karar verdiğini belirten Elissa, "Camiye gidiyordum telefona bakarken aşağıda para vardı. Arkadaş sosyal deney olabileceğini düşündü. Çevredekiler fotoğraf ve video çekip bizim alıp almayacağımıza bakacaklarını düşündü. Bu nedenle o çok korktu, ben korkmadım. O yüzden ben parayı alıp namaza gittim. Namazı kıldıktan sonra geri geldim. Markete numaramı verdim, 'Paranın sahibi çıkarsa beni arasınlar' dedim" diye konuştu.

    Eve gittikten 2 saat sonra telefonun çaldığını belirten Elissa, "Marketten aradılar, 'Paranın sahibi gelecek' dediler. Ben arkadaşımla birlikte gittim. Markette paranın sahibi olan kadın ağlıyordu. Paranın miktarını sordum. 100'lük mü, 50'lik mi, poşetin rengi gibi emin olmak için bazı sorular sordum. O kişi sahibi çıktı. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Çünkü o para helal, haram olsa kaybederdi. O yüzden Allah'a çok şükür sahibi çıktı. Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. 17 bin 500 lira bu zamanda iyi para. Ben Allah'tan korkuyorum, haram yemem. O yüzden parayı verdim" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye, Namaz, Cami, para, Suriyeli, Kahramanmaraş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İş yerinde 7 aydır piton besleyen Çiftçioğlu: Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet