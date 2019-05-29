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    Moskova'da Pokemon köyü temalı kafe

    Pokemon'dan yeni oyun müjdesi: Bu kez uyuyarak kazanılacak

    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    Yaşam
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    Milyonları peşinden sürükleyen Pokemon GO oyununu yaratan firma bu kez de uyuyarak oynanacak bir oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Pokemon GO
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    Pokemon GO, gerçek zamanlı hava durumunu gösterecek
    Fenomen oyunlar yaratmasıyla bilinen Japonya merkezli Pokemon firması, son olarak uykuyu eğlenceye çevirecek ‘Pokemon Sleep’ adını verdiği yeni bir oyun geliştirdiği duyurdu.

    Oyun, 2020 yılında piyasada olacak ve Nintendo’nun Pokémon Go Plus Plus adını verdiği bir cihazla çalışacak. Yeni versiyon, gün içinde de Pokemon Go Plus gibi kullanılabilecek.

    CEO: UYKUYU EĞLENCEYE ÇEVİRECEĞİZ

    Pikaçu
    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
    CNN: ABD’deki seçimlere müdahalede Rusya’ya Pokemonlar yardım etti
    Japonya'nın başkenti Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Pokemon CEO’su Tsunekazu Ishihara, “Şimdi gözümüzü uykuya çevirdik. Uykuyu eğlenceli bir hale getirmek yeni hedefimiz. Bu uyanmayı dört gözle bekleyeceğiniz bir oyun” dedi.

    Ishihara oyunla ilgili çok detay vermese de, Pokemon Go’nun geliştirilmesine yardımcı olan Nintendo, oyunun genel hatlarına dair bilgi verdi.

    Buna göre uygulama, oyuncuların uykusunu izleyecek ve buna dair verileri telefonlarına gönderecek. Oyuncular, uykuda geçirdiği zamana göre ödüllendirilecek.

    ‘FAZLADAN ALTI SAAT UYUMAK İÇİN GEÇERLİ BİR BAHANE’

    Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir tabelası
    © Fotoğraf : VK/POKEMON GO
    Rusya'da bir tabela: Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir
    Pokemon’un duyurusu sosyal medyada heyecan yarattı.

    Bir kullanıcı, “Oyuncu olmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi uyku eğlencenin bir parçası oluyor” derken; bir diğeri de “Sonunda, yatakta fazladan altı saat geçirmek için geçerli bir bahane” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan yeni oyunun, dünyanın birçok yerinde yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olan Pokemon Go gibi sorun yaratmayacağı yorumları da yapıldı. Oyuncunun konumunu kullanan Pokemon Go, onu gerçek lokasyonlarda yakalayabilecek canavarlara yöneltiyordu.

    Etiketler:
    Tsunekazu Ishihara, Pokemon Go, Uyku, Nintendo, Japonya, Oyun, Pokemon
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