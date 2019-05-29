Pokemon'dan yeni oyun müjdesi: Bu kez uyuyarak kazanılacak

Oyun, 2020 yılında piyasada olacak ve Nintendo’nun Pokémon Go Plus Plus adını verdiği bir cihazla çalışacak. Yeni versiyon, gün içinde de Pokemon Go Plus gibi kullanılabilecek.
We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!— Pokémon (@Pokemon) 29 Mayıs 2019
Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl
CEO: UYKUYU EĞLENCEYE ÇEVİRECEĞİZ
Ishihara oyunla ilgili çok detay vermese de, Pokemon Go’nun geliştirilmesine yardımcı olan Nintendo, oyunun genel hatlarına dair bilgi verdi.
Buna göre uygulama, oyuncuların uykusunu izleyecek ve buna dair verileri telefonlarına gönderecek. Oyuncular, uykuda geçirdiği zamana göre ödüllendirilecek.
‘FAZLADAN ALTI SAAT UYUMAK İÇİN GEÇERLİ BİR BAHANE’
Bir kullanıcı, “Oyuncu olmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi uyku eğlencenin bir parçası oluyor” derken; bir diğeri de “Sonunda, yatakta fazladan altı saat geçirmek için geçerli bir bahane” ifadelerini kullandı.
Öte yandan yeni oyunun, dünyanın birçok yerinde yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olan Pokemon Go gibi sorun yaratmayacağı yorumları da yapıldı. Oyuncunun konumunu kullanan Pokemon Go, onu gerçek lokasyonlarda yakalayabilecek canavarlara yöneltiyordu.
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