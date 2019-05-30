Deodorantla çocuğunu komadan çıkarmayı başardı

İngiltere’de bir genç, çok sevdiği koku giderici spreyin sıkılması sonucu 3 haftalık komadan çıktı.

Daily Mail’in aktardığına göre, 13 yaşındaki Kacper Krauze geçtiğimiz şubat ayında dostlarıyla birlikte kürek çekmeye gittiği nehre düştü. Yüzme bilmeyen genç yaklaşık 25 dakika dondurucu suyun altında kaldı.

© East News / Science Photo Library Tam yaşam destek sistemi kapatılacakken komadan çıktı

Helikopterle yoğun bakıma ulaştırılan Krauze, hayatta kalmayı başardı ama komaya girdi. Genç yaklaşık 3 hafta boyunca hiçbir dış uyarana tepki vermedi ve doktorlar, oksijen eksikliği yüzünden gencin beyninde geri dönüşü olmayan değişikliklerin meydana geldiğinden korktu.

Her şey, genci yıkayan hemşirenin, anneye, çocuğunun sevdiği tuvalet malzemelerini getirmeyi teklif ettiği gün değişti. Anne, getirdiği koku giderici spreyi, oğlunun yattığı yatağın etrafına sıktı ve genç hemen gözlerini açtı.

Sağlık uzmanları, komadaki hastaların duygularını konuşma, müzik dinletme, elini tutma ve tanıdık kokuları kullanma gibi farklı yollarla uyarmayı teklif ediyor. Krauze için tanıdık koku kullanma yöntemi işe yaramış görünüyor.

Uyanan genç, bundan böyle deodorantı tılsım olarak göreceğini söyledi.