Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan İngiltere hükümetinin şifreli sohbetlere erişim önerisine ret

GCHQ’daki kıdemli istihbarat yetkilileri ilk olarak 2018'in Kasım ayında "ghost protocol" (hayalet protokol) fikrini ortaya atmıştı.
Bu öneri çerçevesinde GCHQ ve diğer kolluk kuvvetlerinin WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma hizmetlerindeki sohbetlere “hayalet” olarak dahil olabileceği belirtildi. Uygulamanın amacının ise ülkede gerçekleşebilecek olası terör ve kriminal olayların önüne geçmek olduğu duyurulmuştu.
Bu yöntemle istihbarat birimlerinin şifrelenmiş sohbetlere "CC" olarak eklenmesi ve kullanıcıların bu durumdan haberdar olmaması planlanıyordu.
Google, WhatsApp, and Apple slam GCHQ proposal to snoop on encrypted chats https://t.co/Qh05P79S5p pic.twitter.com/OKDizRsn8d— The Verge (@verge) May 30, 2019
'İNSAN HAKLARINA AYKIRI'
Mektupta, hükumetin sohbete gizli olarak eklenmesini sağlamak için, mesajlaşma uygulamalarının, servis sağlayıcılarının ve işletim sistemlerinin yazılımlarını da değiştirmek gerektiği belirtildi ve "Böylece yeni bir iletişimci sohbete katıldığında rutin olarak görünen bildirimleri bastırarak kullanıcıları yanlış yönlendirir" denildi.
Bu uygulamanın kullanıcıların güvenini suistimal edeceği vurgulanan açıklamada "Kullanıcıların çoğu, bir sohbete katılanların kendilerinin düşündükleri kişiler olduğunu doğrulamak için saygın sağlayıcılara güveniyor. GCHQ'nun hayalet önerisi bu güven ilişkisini ve kimlik doğrulama sürecini tamamen baltalıyor" ifadeleri kullandı.
Şirketler, terör ve benzeri saldırılara karşı önlem alınması konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili başka çözümler bulmak amacıyla taraflarla iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtti.
Apple, 2015 yılında ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından kurumun kilitli bir iPhone'da depolanan verileri okumasına yardımcı olacak bir yazılım oluşturma isteğini açıkça reddetmişti.
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