Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan İngiltere hükümetinin şifreli sohbetlere erişim önerisine ret

Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp gibi teknoloji devlerinin öncülük ettiği 50'den fazla şirket, İngiltere Hükumet İletişim Merkezi'nin şifreli sohbetleri gizlice dinleme önerisini açık bir mektupla kınadı ve reddetti.

© REUTERS / Dado Ruvic Telegram’ın kurucusu Durov: WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak

Teknoloji sektörünün önde gelen şirketleri, İngiltere Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) önerdiği "şifreli sohbetleri gizlice dinleme" fikrine karşı açık bir mektup yazarak bunu kabul edemeyeceklerini bildirdi.

GCHQ’daki kıdemli istihbarat yetkilileri ilk olarak 2018'in Kasım ayında "ghost protocol" (hayalet protokol) fikrini ortaya atmıştı.

Bu öneri çerçevesinde GCHQ ve diğer kolluk kuvvetlerinin WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma hizmetlerindeki sohbetlere “hayalet” olarak dahil olabileceği belirtildi. Uygulamanın amacının ise ülkede gerçekleşebilecek olası terör ve kriminal olayların önüne geçmek olduğu duyurulmuştu.

Bu yöntemle istihbarat birimlerinin şifrelenmiş sohbetlere "CC" olarak eklenmesi ve kullanıcıların bu durumdan haberdar olmaması planlanıyordu.

Google, WhatsApp, and Apple slam GCHQ proposal to snoop on encrypted chats https://t.co/Qh05P79S5p pic.twitter.com/OKDizRsn8d — The Verge (@verge) May 30, 2019

​'İNSAN HAKLARINA AYKIRI'

© REUTERS / Dado Ruvic Casus yazılım, WhatsApp üzerinden cep telefonlarına sızıyor: Kullanıcılar seçilerek hedef alındı

Apple, Microsoft ve WhatsApp'ın da aralarında bulunduğu şirketler, bugün yayımladıkları mektupta, bunun 'temel insan haklarına aykırı' olduğunu vurguladı ve reddetti.

Mektupta, hükumetin sohbete gizli olarak eklenmesini sağlamak için, mesajlaşma uygulamalarının, servis sağlayıcılarının ve işletim sistemlerinin yazılımlarını da değiştirmek gerektiği belirtildi ve "Böylece yeni bir iletişimci sohbete katıldığında rutin olarak görünen bildirimleri bastırarak kullanıcıları yanlış yönlendirir" denildi.

Bu uygulamanın kullanıcıların güvenini suistimal edeceği vurgulanan açıklamada "Kullanıcıların çoğu, bir sohbete katılanların kendilerinin düşündükleri kişiler olduğunu doğrulamak için saygın sağlayıcılara güveniyor. GCHQ'nun hayalet önerisi bu güven ilişkisini ve kimlik doğrulama sürecini tamamen baltalıyor" ifadeleri kullandı.

Şirketler, terör ve benzeri saldırılara karşı önlem alınması konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili başka çözümler bulmak amacıyla taraflarla iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Apple, 2015 yılında ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından kurumun kilitli bir iPhone'da depolanan verileri okumasına yardımcı olacak bir yazılım oluşturma isteğini açıkça reddetmişti.