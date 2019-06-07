Trabzonspor forması hediye edilen Albayrak: 2010-2011 sezonunun şampiyon formaları yapılmış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir dizi programlara katılmak üzere Trabzon’a geldi. Burada Trabzonspor'un yeni sezon forması hediye edilen Berat Albayrak, "Yanlız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formaları" dedi.

Bayram ziyaretleri nedeni ile Trabzon'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu'nun derneğine de ziyarette bulundu.

Albayrak’a burada yeni sezon Trabzonspor forması hediye edildi. Bakan Albayrak, kendisine hediye edilen üzerinde ismi yazılı formayı görünce, "Yalnız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formaları" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada açıklamaya tepki göstererek 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının Fenerbahçe müzesinde olduğunu hatırlattılar.