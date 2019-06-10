ABD’li oyuncu Keanu Reeves, Xbox sunumunda yeni oyunu gölgede bıraktı

Video oyunu tutkunlarının merakla beklediği Xbox sunumunda ABD’li oyuncu Keanu Reeves tüm gösteriyi çaldı. ‘Cyberpunk 2077’ adlı oyunda bir karakteri seslendirecek olan oyuncu, “Sen nefes kesicisin” diyen bir hayranına “Sen öylesin” karşılığını verince sosyal medya oyundan çok Reeves’i konuştu.

Microsoft, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolunu Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir sunumla tanıttı.

Şimdilik ‘Scarlett’ olarak bilinen ve önümüzdeki yıl nisan ayında görücüye çıkması beklenen projenin detaylarını Xbox’ın patronu Phil Spencer açıkladı. Ancak ABD’li oyuncu Keanu Reeves adeta ‘şovun yıldızı’ oldu. Duman ve ışık gösterisiyle sahneye çıkan oyuncu, konuklar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

The moment when Keanu Reeves walks out on stage for @CyberpunkGame - fans go wild! #XboxE3 pic.twitter.com/yrzCwJWSKh — Aaron Greenberg 🔛Xbox Plaza! (@aarongreenberg) 9 Haziran 2019

​Video oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen distopik ‘Cyberpunk 2077’de Mr. Fusion adlı karakteri seslendireceği açıklanan Reeves, oyunla ilgili “Şunu söyleyeyim; burada olmak, geleceğin sokaklarında yürümek gerçekten nefes kesici olacak” dedi.

Bu sırada heyecanlı bir hayranın “Sen nefes kesicisin” demesi üzerine Keanu Reeves, iltifatı iade ederek “Asıl sen nefes kesicisin. Hepiniz öylesiniz” karşılığını verdi.

​Diyalog bir anda sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı Reeves’in samimi tutumunu alkışlarken, bazıları Reeves’in karakteriyle romantik bir ilişki yaşanıp yaşanamayacağını sordu. Ünlü oyuncunun varlığı ‘işin cabası’ olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise ‘oyunda yaşamak istediklerini’ bile söyledi.