Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi: Tom bu maça çıkmazsan korkaksın

ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen Bieber, Twitter hesabından yaptığı çağrıda “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" dedi.

Bieber, paylaşımda UFC’nin Başkanı Dana White’ı da etiketledi.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 Haziran 2019

​Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu.

McGregor, “Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz” dedi.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 Haziran 2019

​Kanadalı pop yıldızı Bieber 25 yaşında, Tom Cruise ise 56 yaşında. Ancak ‘Görevimiz Tehlike’ serisi gibi aksiyon filmlerinde oynayan Tom Cruise, tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla biliniyor.

© AP Photo / Lee Jin-man Tom Cruise

Tom Cruise henüz Justin Bieber'in teklifiyle ilgili yorum yapmazken, sosyal medya kullanıcılar maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

UFC’nin 22 Haziran’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.