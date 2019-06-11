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11:51 11 Haziran 2019
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    Twitter

    'Bu tweet kullanım dışıdır' ne anlama geliyor?

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Yaşam
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    Uzmanlar, 'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresinin ne anlama geldiğini anlattı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık'a göre sürekli saldırgan tutum sergileyen, hesapları doğrulanmamış ve derin şüphe uyandıran hesaplar söz konusu ibareyle hiçbir kullanıcıya gösterilmiyor.

    “Bu tweet kullanım dışıdır” ibaresi, Twitter’da son zamanlarda kullanıcıların oldukça ilgisini çeken bir uyarı.

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    Özellikle binlerce kişinin takip ettiği Twitter hesaplarında, bu ibareyi çoğu tweet’in altında görmek mümkün. Kullanım dışı tweet’lerin sebebini çözmeye çalışan kullanıcılar, kendilerinin de yorum yaptığı hesapta görünüp görünmediğini merak ediyor. Bu konu, yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde sıkça yer alıyor.

    'MOBİL DOĞRULAMA SOSYAL MEDYA RUHUNA AYKIRI'

    TRT Haber'den Gülçin Sakarya'nın haberine göre bu konu Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren’e de soruldu. Eren, Twitter’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama olmadığını vurguladı.

    Kullanıcıların bazılarının düşüncesi ise, doğrulanmamış hesapların tweet’lerinin başkalarına görünmediği yönünde. Ancak Eren, Twitter kullanıcılarının yüzde 10’unun mobil doğrulama yaptığını belirtiyor ve bu konudaki düşüncelerini şöyle anlattı.

    “Böyleyse eğer Twitter kullananların yüzde 90’ının tweet’leri bir başkasına görünmeyecek. Bu bir kaos olur, bu yüzden olmaz. Ayrıca bu, Twitter’ın ve sosyal medya uygulamalarının ruhuna aykırı bir şey. Hiçbir şirket bunu zorunlu kılmıyor. Twitter bunu zorunlu kılarsa uygulama için iyi olmaz.”

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    © Fotoğraf : Facebook
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    TWİTTER BOT HESAPLARLA MI MÜCADELE EDİYOR?

    Konuyla ilgili dikkat çeken şey, atılan bir tweet’i alıntılayarak yapılan yorumlarda bu ibarenin çıktığı.

    “Teknoloji sitelerinde tüm dünyada ve Türkiye’de bu konunun üstüne çalışan insanların yorumları var” diyen Bilal Eren, buradan şu sonucun çıkarılabileceğini söyledi:

    “Birincisi cevap verdikten sonra tweet silinmiş olabilir. Dolayısıyla bu tweet yorum dışıdır. İkincisi, Twitter ve diğer sosyal medya mecraları yalan haber, iftira, küfür ve kişisel tehditle ilgili çalışmalar yapıyor. Bunu şirketlerinin geleceği için yapmak zorundalar. Bununla ilgili ekip kuruyorlar. Bu ekiplerin manuel olarak bu tür uygunsuz içerikleri kullanım dışı yaptığı üzerinde de konuşuluyor. Ben bunun zamanla otomatik olarak yapılacağını düşünüyorum. Facebook yaptı, Twitter da bunu yapmak için çalışıyor. Onun denemeleri olabilir.”

    Ayrıca, tespit edilen bot hesapların askıya alınması da söz konusu. Twitter’da çok fazla olan bu hesapların askıya alındıktan sonra tweet’lerinin kullanım dışı olma ihtimali var. Herkesin merak ettiği bu yeni gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

    Twitter
    © REUTERS / Kacper Pempel
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    'SANAL ORTAMDAKİ HUZUR SAĞLANMAYA ÇALIŞILIYOR'

    Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise, Twitter’ın geçtiğimiz yılın bahar aylarında troll hesaplarla mücadele edeceğini açıkladığını belirtti. Hatta bunun için bir yapay zeka teknolojisinden faydalanacağını söyleyen Kırık, şöyle konuştu:

    “Örneğin, bir hesap e-posta adresini teyit etmediyse, aynı hesap birden fazla tweet’i hızlı bir şekilde gönderiyorsa ya da koordine bir şekilde saldırır gibi mesaj gönderiyorsa bu hesapların inceleneceği açıklanmıştı. Sahte hesaplarla mücadele noktasında Twitter’ın geçtiğimiz yıl attığı adımlar tamamen hayata geçirildi.”

    Doç. Dr. Kırık, sahte hesaplarla mücadele amacıyla uygulamaya geçirilen 2 ayrı durumun söz konusu olduğunu belirtti. Bununla Twitter tarafından sanal ortamdaki huzurun sağlanmaya çalışıldığını anlatan Kırık, “Twitter’da içerik kurallarını ihlal etmeyen ama yapay zeka yoluyla şüpheli sayılabilecek içerikler uygulamada kalmaya devam ediyor. Ancak ‘daha fazla tweet göster’ seçeneği belirtiliyor. Buna tıklandığı an troll hesaplardan gönderilen içerikler görünür hale geliyor” dedi.

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    © AP Photo / Richard Drew
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    SAHTE HESAPLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

    Kırık’a göre, sürekli saldırgan tutum sergileyen, hesapları doğrulanmamış ve derin şüphe uyandıran hesaplar “Bu tweet kullanım dışıdır” ibaresiyle hiçbir kullanıcıya gösterilmiyor. Bu durum da Twitter’daki hak ve özgürlüklerin korunmasına, saldırgan tutumların engellenmesine de zemin hazırlıyor.

    Türkiye’de 52 milyon sosyal medya kullanıcısının olduğunu vurgulayan Kırık, şunları anlattı:

    “Bu kullanıcıların bir kısmı ise anonim diye tabir ettiğimiz takma isimlerle Twitter’da var olan kullanıcılar. Bu durum bazen kişi hak ve özgürlüklerinin zarar görmesine, saldırgan davranışlara da sebebiyet veriyor. Bu tarz içeriklerin artık görüntülenmemesi uygulamanın bir nebze de olsa daha sakin ve kontrollü bir ortam halini almasına zemin hazırlayacak. Sahte hesapların önüne geçilebilecek.”

    Etiketler:
    Dijital Hayat Akademisi, Bilal Eren, Marmara Üniversitesi, kullanım süresi, TRT, Tweet, Twitter
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