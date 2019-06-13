Mona Lisa’nın torunlarına Rus vatandaşlığı verildi

İlgili kararda,"Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınacak kişiler: 59) 26 Temmuz 1982 tarihinde İtalya’da doğan Irina Luisa Irina Luisa Strozzi-Majorca-Renzi, 60) 5 Şubat 1977 tarihinde İtalya’da doğan Natalia Costanza Strozzi-Majorca-Renzi" ifadeleri kullanıldı.
Aktris, balerin ve yazar olan Natalia Strozzi’nin kitapları Rusça dahil birkaç dilde yayımlandı.
Milano Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Irina, Strozzi klanının yakın dostları olan Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’in yanında staj yaptı. Halihazırda Irina kendi işini açmayı planlıyor.
Perviy Kanal televizyonu, Strozzi prenseslerinin ilk Rus göçmenlerin torunları olduğunu bildirdi.
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