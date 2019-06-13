Mona Lisa’nın torunlarına Rus vatandaşlığı verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mona Lisa’nın torunları olarak gösterilen, aynı zamanda Rus kökenlere sahip İtalyan prensesler Natalie ve Irina Strozzi’ye Rus vatandaşlığı verdi.

İlgili kararda,"Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınacak kişiler: 59) 26 Temmuz 1982 tarihinde İtalya’da doğan Irina Luisa Irina Luisa Strozzi-Majorca-Renzi, 60) 5 Şubat 1977 tarihinde İtalya’da doğan Natalia Costanza Strozzi-Majorca-Renzi" ifadeleri kullanıldı.

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Prof. Giuseppe Pallanti ve şecere uzmanı Domenico Savini, prensesler Irina ve Natalia Strozzi’nin Mona Lisa'nın torunları olduğunu tespit etti.

Aktris, balerin ve yazar olan Natalia Strozzi’nin kitapları Rusça dahil birkaç dilde yayımlandı.

Milano Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Irina, Strozzi klanının yakın dostları olan Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’in yanında staj yaptı. Halihazırda Irina kendi işini açmayı planlıyor.

Perviy Kanal televizyonu, Strozzi prenseslerinin ilk Rus göçmenlerin torunları olduğunu bildirdi.