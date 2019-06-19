Paraşütçüyü gören Afyonluların şiveli konuşması ilgi çekti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinin kırsal alanında yamaç paraşütü yapan kişiyi fark eden 2 kişi, cep telefonlarıyla paraşütçüyü görüntülemeye başladı.

Yöresel şiveyle paraşütçüyle ilgili yorumlar yapan 2 kişi, videoyu sosyal medyada yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, pek çok kişi tarafından da paylaşıldı.

Videodaki kişilerin mısır tarlasına doğru inen paraşütçüye "Mısıra inme kırarsın, buğdaya in" diye seslenmeleri ise en dikkat çeken bölüm oldu.