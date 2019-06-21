Nusret'e Mikonos'ta ceza

Nusret Gökçe, yaklaşık 15 gün önce Yunanistan’ın Mikonos Adası'nda et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 euro'luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti.

Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi.

'ET BENİM TUTKUM OLDU'

Nusret, bir röportajında şunları söylemişti:

"Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk. Ama demek ki bir şeyler de varmış ki bende, su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba girmişim. Çırak olarak. Et benim tutkum oldu."