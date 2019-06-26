Kim Kardashian, Japonya ile kriz yaratmaya aday: Korse markasına 'kimono' adını verdi

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, yeni satışa sunduğu korse markası için ‘kimono’ ismini seçince Japon kadınlar tepki gösterdi. Kadınlar, Kardashian’ı kültürlerine saygı göstermemekle suçladı.

Kim Kardashian, yeni uğraşı olan korse koleksiyonu ‘Kimono’yu sosyal medya hesaplarından takipçilerine tanıttı. Kardashian, modellerin ‘kadınların kıvrımlarını ve vücut hatlarını övdüğünü, onları güzelleştirdiğini’ söyledi.

Tam 15 yıldır bu konuda tutkulu olduğunu söyleyen Kardashian, “Ten rengime uygun korseyi bulmakta çoğunlukla zorlanıyordum, bunu için bir çözüme ihtiyacımız vardı” dedi.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 Haziran 2019

​BELLİ Kİ İÇİNDE 'KIM' GEÇİYOR DİYE SEÇMİŞ

Markanın duyurulmasıyla, bunu, geleneksel kıyafetleri olan kimonoya ve kültürlerine saygısızlık olarak gören Japon kadınlar ünlü yıldıza tepki gösterdi.

Kardashian’a tepki gösteren isimlerden biri olan Yuka Ohishi, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bizler kimonoyu sağlığı, çocuklarımızın büyümesini, nişanı, evliliği, mezuniyeti kutlamak için giyiyoruz, ya da ölüm törenlerinde. Nesiller boyu ailelere aktarılan bir giysi bu. Korseler kimonoya benzemiyor bile. Belli ki bu kelimeyi içinde ‘Kim’ geçtiği için seçmiş. Kültürümüze saygısızlık” dedi.

'KIMOHNO' ETİKETİ ALTINDA TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyadan da tepkilerini paylaşan kadınlar, ‘kimono’ kelimesinden türetilen ‘#KimOhNo’ (Kim, ah hayır) etiketini kullandı. Kadınlar Kardashian'ı 'sorumsuz, cahil ve saygısız' olmakla suçladı.

I feel very sad that the name “Kimono” is being used to something completely different from what we Japanese know about it. Kimono is Japanese traditional clothes and we are very proud of its history and culture. I’m sorry but I feel this name choice is simply ignorant. #KimOhNo — ヤス＠BUNKAIWA(ブンカイワ) (@bunkaiwa) 26 Haziran 2019

​Bir kullanıcı, “Japon kültürünü katlettiğin için teşekkürler! Benim Kültürüm senin oyuncağın değil. Ailen dışındaki insanlara saygın yok, değil mi? 15 yıl geliştirdiğin bu projede kültürel danışman bulamadın mı?” diye sordu.

Wow, @KimKardashian.

Thanks for BUTCHERING Japanese culture!!! My culture is not your plaything.

You don't have any respect for people who are not your family, do you?

In the 15 yrs developing this project, couldn't you find a cultural advisor?#KimOhNo #culturalappropriation https://t.co/OsDYVZxPhx — 🍤kasumi🦄✨ (@kasumihrkw) 26 Haziran 2019

​Pek çok Japon kadın ailesindeki büyüklere ait kimonoların fotoğraflarını paylaştı.

Kim Kardashian’ı ‘kültürel hırsızlıkla’ suçlayanlar olduğu kadar, bazı kadınlar da kimono isminin Japonya ile değil ünlü yıldızla özdeşleşmesinden duydukları korkuyu dile getirdi. Bir kullanıcı, “Kim’in popüler kültür üzerinde çok etkisi var, korkarım ki insanlar kimonoyu onun markası olarak bilecekler” dedi.

​Kim Kardashian’ın ‘Kimono Body’, ‘Kimono Intimates’ ve ‘Kimono World’ isimlerini marka olarak tescil ettirdiği belirtildi.

Geçmişi 15’inci yüzyıla kadar uzanan kimono, Japonları ulusal giysisi olarak kabul ediliyor ve genelde özel durumlarda giyiliyor.