'Rusya'da ayının saldırısına uğrayan adam, bir ay sonra sağ olarak bulundu' iddiası yalan çıktı

Rusya’nın Tuva bölgesinde bir ayının saldırısına uğrayan Aleksandr isimli bir adamın, günler sonra yaralı halde avcı köpekleri tarafından ayının mağarasında ölüme yakın bir durumda bulunduğu iddiasının doğru olmadığı anlaşıldı. Bölge yetkilileri böyle bir hastanın olmadığı açıklamasını yaptı.
Tuva bölgesinde bir adamın saldırısına uğradığı bir boz ayının mağarasında yaklaşık bir ay boyunca hayatta kalmayı başarabildiği iddiaları basında büyük yankı buldu. Leonardo DiCaprio’nun rol aldığı ‘The Revenant’ filmindeki durumu andıran habere, Batılı Sun, Mirror gibi basın kuruluşlarının yanı sıra MK, İzvestiya gibi Rus basın kuruluşlarında da yer verildi.
İddiaya göre, ismi Aleksandr olarak açıklanan adam, Tuva bölgesinde avcılar bir ormanda ilerlerken, köpeklerin bir mağaranın başından ayrılmayıp havlamasının ardından neredeyse ölmek üzere durumdayken bulundu. Avcılar, başta onu ‘mumya’ sandı ancak daha sonra yaşadığını anladı. Aleksandr, kötü durumda olmasına rağmen konuşabilip kollarını hareket ettirebilmişti. Hastaneye kaldırılan adamın saldırının ardından omurgasının kırıldığı öğrenildi ve yoğun tedaviye başlandı. Ciddi şekilde yaralanmış ve doku çürümesinden mustarip olan adamın bu kadar süre nasıl hayatta kalabildiği doktorları şaşırttı. Adamın doktorlara ayının mağarasına sürükleyip kendisini daha sonra yemek için süredir orada tuttuğunu ve hayatta kalmak için idrarını içtiğini söylediği aktarıldı.
Olaya dair bir video da internette geniş yankı buldu. Ancak bölge yetkilileri olayın gerçek olmadığını ifade etti.
‘BÖYLE BİR HASTA YOK’
Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Tuva Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, “Video ortaya çıktığında hemen sağlık kuruluşlarından teyit ettirdik. Ben de şimdi oturup neden ve nasıl bu videonun çekildiğini düşünüyorum. Ancak bize böyle bir hasta gelmedi. Videoda biraz detay da görülüyor, doktorlarımız ‘Bu bizim hastanemiz değil’ diyorlar. Bölge hastanelerinde de böyle bir hasta yok, herkes doğruladı” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan olayın Soçi’de gerçekleştiği de iddia edildi. ‘Aleksandr’ın Soçi’de şiddetli yağmur nedeniyle sürüklenen bir tabutta bulunduğu dahi ileri sürüldü. Oysa daha dikkatli bakıldığında videonun sahte olduğunun anlaşılmasını sağlayacak işaretler de vardı. Reddit’in Rusya versiyonu Pikabu’da kullanıcılar, söz konusu adamın vücudunun durumuna kıyasla dişlerinin çok beyaz olduğu ve sesinin oldukça sağlıklı geldiği yorumunu yaptı.
Rus haber sitesi SochiStream ise bir IT uzmanını devreye soktu. Uzman, ‘Aleksandr’ın viral video kanalları için bir test olabileceğini ifade etti.
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