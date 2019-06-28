Rusça öğrenenler için yararlı olabilecek podcast kanalları

Yabancı dili geliştirmenin yöntemlerinden birinin, söz konusu dile maruz kalmak olduğu düşülürse, podcast uygulaması bu iş için oldukça yararlıdır. Bu nedenle Sputnik, Rusça öğrenenlerin de yararlanabileceği bir podcast yayınları derlemesini sunuyor.

Yeni bir dil öğrenmenin, öğrenilen bir dili geliştirmenin ve hatta anadilde çeşitli içerikleri dinlemenin en pratik yollarından birinin podcast yayınları olduğu söylenebilir. Podcast’ler, abone olunan programların ses dosyalarının istenilen zamanda ve yerde dinlenebilmesine olanak verir. Yabancı dil öğrenenlere de, podcast yayınlarını dinlemeleri sık sık önerilir.

Rusçasını ilerletmek isteyenlere yönelik içeriklerin yayınlandığı ‘Russian Progress’ isimli blogun sahibi Artyom, kendi dil öğrenme deneyimlerinden yola çıkarak bir Rusça podcast kanalı listesi hazırladığını söylüyor. Söz konusu liste, hem anadili Rusça olanlar hem de Rusçayı yabancı dil olarak öğrenenler için yararlı olabilecek 81 kanalı içeriyor. Artyom'un içeriklerin konularına göre de ayırarak hazırladığı bu listeyi, çevirmen Furkan Özkan Türkçeleştirip Twitter hesabından paylaştı:

Rusça öğrenenler, Rusça dinleme dersleri için önerim olup olmadığını çok soruyordu. Bugün denk geldiğim 80 adet, farklı farklı konularda Rusça podcast kanalı içeren bir listeyi sizin için çevirdim. Her zevke uygun kanal var. https://t.co/euqPiy7r3N — Furkan Özkan (@_furkanozkan) June 17, 2019

​1. Kirill Skobelyev Show (Шоу Кирилла Скобелева) – Farklı ilgi alanlarından ilginç insanlarla söyleşiler. Her podcast ortalama 2 saat sürüyor.

2. Dünyayı Değiştiren Fikirler (Идеи Изменившие Мир – Sıra dışı koşullarda ortaya çıkmış ve hayatımızı değiştirmiş fikirlerin hikayeleri.

3. Dönsün Pedallar (Крути Педали) – Öğrencilerle, mezunlarla ve küçük ölçekli işletmeler ve büyük projelerin yaratıcılarıyla söyleşiler.

4. Arzamas – En iyi Rus akademisyenlerden tarih, edebiyat, sanat, antropoloji ve felsefe üzerine dersler. Podcast’lerin süresi on dakikadan bir saate kadar değişiyor.

5. İğrenç Herifler (Отвратительные мужики) – Havadan sudan konuşan üç insan.

6. Hayvanlar Stüdyoda (Животные в Студии) – Haberler, sinema, video oyunları ve sıradan insanların sorunları.

7. Çömezler için Sanat (Искусство для пацанчиков) – Sıradan sözcüklerle çömezler için dünya sanatının başyapıtları.

Radio Mayak (Радио Маяк)

Radio Mayak radyo kanalı her kulak zevkine uygun inanılmaz fazla sayıda podcast yayınlıyor.

8. Okuma (Чтение) – Hem ünlü hem de ünsüz yazarlardan öyküler, romanlar.

9. Markatina (Брендятина) – Markaların tarihi. Her podcast 30 ilâ 40 arasında değişiyor.

10. Cahillikle Mücadele (Ликвидация безграмотности) – Her hafta farklı bir cahillikle mücadele ettiğini iddia eden bir yayın.

11. Beyin (Мозг) – İnsan hakkında bilim dersleri. Her bir podcast 40 dakika.

12. Felsefe (Философия) – Felsefe üzerine podcast’ler. Her podcast 45 sürüyor.

13. Her Şeyi Öğrenesim Var (Хочу всё знать) – Öğrenmeyi sevenler için podcast’ler.

14. Konferans Salonu (Лекториум) – En zor sorulara yanıtlar. Her podcast 30 ilâ 40 arasında değişiyor.

15. Nasıl Milyoner Olurum? (Как заработать миллион?) Her hafta yayınlanan, sıfırdan iş kurma rehberi.

16. Doğru Konuşalım (Говорим правильно) – Her hafta, fikirlerimizi dilbilgisine uygun şekilde nasıl dile getireceğimizi öğreniyoruz.

17. Edebiyat Nobeli (Литературный Нобель) – Edebiyat alanında Nobel ödülü sahipleri hakkındaki her şey.

18. Her Şeyi Öğrenmek İstiyorum. Düşüncenin Gelişimi (Хочу всё знать. Развитие мышления) – Problem çözüyoruz.

19. Nasıl Rus Olunur? (Как стать русским?) Rus halkının kültürü ve gelenekleri hakkında.

Meduza

Rus dilindeki en popüler podcast yayıncılarından biri.

20. Nasıl Yaşamalı? (Как жить) – Hayatla ilgili çeşitli konularda, yazarların fikirleri ve tartışmaları.

21. Bir Alana Bir Bedava (Два по цене одного) – Kişisel finansınızı nasıl düzene sokacağınız ve paranızı nasıl daha iyi harcayacağınız hakkında. Her bölüm 30 dakikadan 1 saate kadar sürebiliyor.

22. Hasbelkader (Дело случая) – Etik hakkında Rusça tartışmalar.

23. Kitap Pazarı (Книжный базар) – Okurlara tavsiyeler ve çok daha fazlası.

MojoMedia

24. Biz Seviştik Gençler (Ребята, мы потрахались) – İlişkiler hakkında podcast’ler.

25. Yaşadığımız Şey Bu (Мы в этом живем) – Üç kişi bir önceki haftadan akıllarında en çok kalan bir bilgiyi sırayla anlatıyor.

26. Vahşi Ördekler (Дикие утки) – Konukların anlattığı çeşitli olaylar.

27. Ayın Çalışanı (Работник месяца) – Farklı meslekler hakkında podcast’ler.

Toplum ve Kültür

28. Blitz and Chips – En geniş anlamıyla kültür hakkında.

29. “Lifehack” Podcast (Подкаст «Лайфхакера») – Sağlık, iş, teknoloji, eğitim, spor ve dinlence, ilişkiler, finans ve motivasyon hakkında.

30. Ayyaş İşsizler (Нетрезвые Бездельники) – Oyunlar, filmler, diziler, teknik, arabalar ve alkol hakkında.

31. Heresy Hub – Kitaplar ve bütünüyle sanattaki parlak fikirler hakkında.

32. Vdud ile Söyleşi (Интервью Вдудь) – Vdud’un YouTube kanalındaki bütün bölümlerin ses kayıtları. Her biri 50 dakika ilâ 60 dakika sürüyor.

33. NORM (НОРМ) – Değişim ve dünyanın nasıl değiştiğine dair podcast’ler.

34. Rusça Dersleri (Уроки русского) – Rusçayı nasıl doğru yazacağımızı ve konuşacağımız hakkında.

İş ve Pazarlama

35. Olmuş Bilin (Будет сделано!) Kısa sürede çok iş yapmak isteyen herkes, ayrıca stressiz yaşamak ve çalışmak için tavsiyeler.

36. Kur ve Başla (Берись и делай) – Başlangıç sermayesi, bağlantılarınız ve deneyiminiz olmadan işinizi nasıl kurarsınız?

37. Büyük Planlar: Akılküpü Podcast (Большие планы: умный подкаст) – İşletmeler, kurumsal kültür, yönetişim, para, müşteriler ve şans hakkında podcast’ler.

38. Burada ve Hemen (Здесь и сейчас) – Kişisel verimliliğiniz arttırmak hakkında uzmanlarla söyleşiler.

39. Açık İşletme (Обнажённый бизнес) – Yeni bir işe atılan çoğu kişinin sorduğu sorulara yanıtlar.

40. İşletme Kitapları Kütüphanesi (Деловая библиотека) – Kişisel gelişim ve işletme üzerine kitaplardan en ilginç fikirler hakkında tartışmalar.

41. Travel MBA – Coğrafyadan bağımsız işletmeler kurmak hakkında podcast’ler.

42. Wanderlust’ın Podcast’leri (Подкаст Вандерласта) – Sıra dışı yaşayan ve düşünen insanlarla söyleşiler.

Teknoloji

43. Zavtracast (Завтракаст) – Oyunlar, medya ve teknoloji hakkında Rusya’daki en popüler podcast’ler.

44. BeardyCast: Cihazlar ve Medya Kültürü (BeardyCast: гаджеты и медиакультура) – Cihazlar ve medya kültürü hakkında her hafta yayınlanan podcast’ler.

45. Droider Cast – Teknoloji dünyasından haberler.

46. Podlodka Podcast – Teknoloji hakkında Rusça.

Sinema ve Müzik

47. Sinema Ateşi (Кино Огонь) – Sinema hakkında Rusça.

48. Monday Karma – Kitle kültürü, sinema ve buna dair her şey hakkında podcast’ler.

49. KAKTÜS (КАКТУС) – Sinema ve her şey hakkında podcast’ler.

50. Rusça Shuffle (Русский шаффл) – Rus müziği hakkında podcast.

51. Beats and Chords – Müzisyenler müziklerini anlatıyor.

Bilim

52. Büyük Sakal Teorisi: Bilim ve Uzay (The Big Beard Theory: наука и космос) – Uzay ve bilim hakkında.

53. Psikoloji: Mitler ve Gerçekler (Психология: мифы и реальность) – Psikoloji, kişisel verimlilik ve gelişim hakkında.

54. Post-Bilim’de Son Dersler (Последние лекции на ПостНауке) – Her podcast 15 dakika.

55. Aklın Sınırları (Грани разума) – Bilim, tarih ve gazetecilikle ilgilenenler için popüler kültür projesi.

56. Çıplak Bilim (Naked Science) – Bilimin perspektifinden bilim hakkında haberler.

Tarih

57. Виват, история! Rusya tarihi ve bununla ilişkili her konuda podcast’ler. Her bir podcast 50 dakika.

58. Avrupa Monarşileri Tarihi (История европейской монархии) – Avrupa’daki krallıklar.

59. Rusya İmparatorluğu (Российская Империя) – Tarih, politika, gerçekler, olaylar, kişiler, kültür, bilim, din, yaşantı, savaş.

60. Kişilerle Tarih (История в лицах) – Rusya tarihi. Her biri 14 dakika.

61. İnsanlığa Yol Gösterenler (Учители человечества) – Antik zamanlardan modern çağa dünya tarihindeki pek çok sayıda tarihi olay hakkındaki podcast.

62. Avrupa’nın Şahsiyetleri (Лица Европы) – Avrupa medeniyetinin en önemli şahsiyetleri hakkında sohbetler.

Seyahat

Bu konuyla ilgili Rusça podcast bulmak biraz zor oldu.

63. Kültür Seyahati (Культурное путешествие) – Rusya’da ve dünyada nereleri ve neleri görmeli?

64. Vandrouki – Baştan aşağı seyahatler hakkında.

Çeşitli

65. Ay, Ne kadar Basitmiş! (Ай, Как Просто!) – Teknoloji, sinema, diziler ve biraz da oyunlar hakkında.

66. Hobby Talks – Fantastik oyunlara, bilgisayar ve masa oyunlarına, tarihe ve pek çok şey yönelik podcast’ler.

67. Ellina ve Margo (Эллина и Марго) – İki farklı ülkede yaşayan iki arkadaşın her hafta birbirlerini arayıp farklı konularda yayın yaptıkları bir podcast.

68. BeardyBuilding: Spor Üzerine (BeardyBuilding: о спорте) – Spor, fitness ve doğru beslenme.

69. Okur (Читатель) – Okurlarla söyleşiler.

70. Newtonew – Yaşam tarzı olarak eğitim.

71. Terminolnoye Çitvo (Терминальное чтиво) – İnternetteki en iyi metinler İngilizce ve Rusça olarak yayınlanıyor.

Rusça Öğrenenler İçin

Sıfırdan değil ama. Rusçası biraz da olsa ilerlemiş olanlar için.

72. RussianPod101.com – Bedava ses kayıtları ve video dersleri, ayrıca günün kelimesi.

73. Speaking Russian – Rusçanın temeli, günlük kullanım için sözcükler ve kalıp ifadeler.

74. Slow Russian – Rusçanın yavaş konuşulduğu podcast kanalı (hem çeviri hem de metniyle birlikte)

75. In Russian Terms – İleri seviye Rusça podcast’ler.

76. Russian Language Podcast – Rusça öğrenmeye henüz başlamış olanlar ile devam etmekte olanlar için podcast’ler (metinleriyle birlikte).

77. Bu da Pek Rusça (Очень по-русски) – Rusça ifadeler, Rusça argo ile deyişler (çeviri ve metinle birlikte).

78. Audio Lingua – A1’den C1’e farklı seviyelerde Rusça ses kayıtları.

79. Speaking Russian Advanced – Anna Karenina okuyoruz (metinle birlikte).

80. Ilyaspeaker – Rusçada zorlandığınız ifadelerin Rusça açıklamaları.

81. Russian Progress – Orta ve ileri seviyedeki öğrenciler için, zor kelimelerin açıklamalarının ve bazen de konuşmanın metinlerinin verildiği Rusça podcast’ler. Kendi imalatım!