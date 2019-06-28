Apple'da bir dönemin sonu: Baş tasarımcı Jony Ive 27 yıl sonra görevini bırakıyor

Ive'ın ayrılma kararı Apple tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla dünyaya duyurulurken, sektörde ise bu gelişme 'sürpriz bir karar' olarak yorumlandı.
Ive, "Değişim için doğal bir zaman. Yaklaşık 30 yıl ve sayısız projeden sonra Apple'da yarattığımız benzersiz tasarım ekibi ve kültürümüzle gurur duyuyorum" dedi.
KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR, İLK MÜŞTERİ APPLE
Jony Ive'ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.
APPLE HİSSELERİ DÜŞTÜ
Ünlü tasarımcının bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.
Jony Ive'ın koltuğunu bırakmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyona yeni birini ataması beklenmiyor.
Şirketin, bunun yerine halihazırda Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye'ı bu göreve ataması bekleniyor.
‘SIR’ UNVANLI TASARIMCI
Birleşik Krallık vatandaşı Ive, 2012'de İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi ve ‘Sir’ unvanı bulunuyor.
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