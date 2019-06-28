Apple'da bir dönemin sonu: Baş tasarımcı Jony Ive 27 yıl sonra görevini bırakıyor

Apple'nin iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürünlerinin tasarımlarında imzası bulunan ünlü tasarımcı Jony Ive, 27 yıldır çalıştığı Apple'dan ayrılma kararı aldı.

Apple'nin birçok ürününün tasarımcısı olan ve şirketin kurucusu Steve Jobs ile uzun yıllar birlikte çalışan Jony Ive, kendi şirketini kurmak amacıyla 27 yıllık Apple kariyerine yıl sonunda son veriyor.

Ive'ın ayrılma kararı Apple tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla dünyaya duyurulurken, sektörde ise bu gelişme 'sürpriz bir karar' olarak yorumlandı.

Ive, "Değişim için doğal bir zaman. Yaklaşık 30 yıl ve sayısız projeden sonra Apple'da yarattığımız benzersiz tasarım ekibi ve kültürümüzle gurur duyuyorum" dedi.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR, İLK MÜŞTERİ APPLE

Jony Ive'ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.

Merkezi Kalifornia'da olacak şirket hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak şirketin giyilebilir teknolojiye odaklanacağı belirtiliyor.

APPLE HİSSELERİ DÜŞTÜ

Ünlü tasarımcının bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.

Jony Ive'ın koltuğunu bırakmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyona yeni birini ataması beklenmiyor.

Şirketin, bunun yerine halihazırda Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye'ı bu göreve ataması bekleniyor.

‘SIR’ UNVANLI TASARIMCI

iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler başta olmak üzere pek çok Apple ürünün tasarımında önemli rol oynayan jony Ive, son olarak Apple'ın San Francisco'da gerçekleştirdiği WWDC 2019 yazılım geliştirici etkinliğinde şirketin patronu Tim Cook ile boy göstermişti. İkili, yeni iMac Pro için kameralara poz vermişti.

Birleşik Krallık vatandaşı Ive, 2012'de İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi ve ‘Sir’ unvanı bulunuyor.