Tepkiler geri adım attırdı, Kardashian 'Kimono' markasından vazgeçti

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Being an entrepreneur and my own boss has been one of the most rewarding challenges I’ve been blessed with in my life. What’s made it possible for me after all of these years has been the direct line of communication with my fans and the public. I am always listening, learning and growing - I so appreciate the passion and varied perspectives that people bring to me. When I announced the name of my shapewear line, I did so with the best intentions in mind. My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.
‘ÖĞRENİYORUM VE GELİŞİYORUM’
‘ÖZELLİKLE SEÇTİM’ DEMİŞTİ
Kim Kardashian’ın yeni korse markasını ‘Kimono Intimates’ adıyla piyasaya sürmesi, geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki toplamıştı.
Tepkilere ilk yanıtında Kardashian, isim değişikliğine dair imada bulunmamış, aksine ‘kimono’ adını özellikle seçtiğini, bunun giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü olduğunu savunmuştu.
BAKAN: PATENT UZMANLARI ABD’YE GİDECEK
Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, ünlü yıldızın kararından haberdar olduklarını ancak yine de konuyla ilgili ‘dikkatli bir inceleme’ yapmak istediklerini söyledi. Seko, “Konu sosyal medyada büyük olay haline dönüştü. Tüm dünyada kimono kültürümüzün belirgin bir parçası olarak görülür. Amerika’da bile kimono Japan olmakla bilinir” dedi.
Bakan, Japon patent uzmanlarının 9 Temmuz’da ABD Patent ve Marka Ofisi’ne ziyarette bulunacağını duyurdu, konuyu yakından takip edeceğini vurguladı.
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