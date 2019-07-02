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11:51 02 Temmuz 2019
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    Tepkiler geri adım attırdı, Kardashian 'Kimono' markasından vazgeçti

    © REUTERS / UGC
    Yaşam
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    ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, yeni korse markasına verdiği ‘Kimono’ ismine yönelik tepkilerin sürmesi sonucu geri adım attı ve değişiklik yapacağını duyurdu. Açıklama tepkileri yatıştırsa da Japon yetkililer ABD’ye patent uzmanları göndereceklerini duyurdu.

    © REUTERS / UGC
    Kardashian 'kimono' tepkilerine yanıt verdi: Saygısızlık değil, övgü
    Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kim Kardashian, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı. Kardashian, “Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım Markalarım ve ürünlerim kapsayıcı ve çeşitlilik temelinde inşa ediliyor; dikkatli bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra markamı yeni bir isimle piyasay süreceğim. Yakında sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için her zaman teşekkür ederim” dedi.

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    Being an entrepreneur and my own boss has been one of the most rewarding challenges I’ve been blessed with in my life. What’s made it possible for me after all of these years has been the direct line of communication with my fans and the public. I am always listening, learning and growing - I so appreciate the passion and varied perspectives that people bring to me. When I announced the name of my shapewear line, I did so with the best intentions in mind. My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.

    A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

    ‘ÖĞRENİYORUM VE GELİŞİYORUM’

    Kim Kardashian
    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Japon belediye başkanından Kim Kardashian'a 'kimono' uyarısı
    Kardashian, “Girişimci olmak ve kendi kendimin patronu olmak hayatımda şükrettiğim en ödüllendirici mücadelelerden biri oldu. Onca yıldan sonra bunu benim için mümkün kılan hayranlarımla ve kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmemdi. Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum - bu yüzden insanların bana farklı bakış açılarıyla ve güçlü duygularla dönmelerinden memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘ÖZELLİKLE SEÇTİM’ DEMİŞTİ

    Kim Kardashian’ın yeni korse markasını ‘Kimono Intimates’ adıyla piyasaya sürmesi, geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki toplamıştı.

    Tepkilere ilk yanıtında Kardashian, isim değişikliğine dair imada bulunmamış, aksine ‘kimono’ adını özellikle seçtiğini, bunun giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü olduğunu savunmuştu.

    BAKAN: PATENT UZMANLARI ABD’YE GİDECEK

    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    Kim Kardashian, Japonya ile kriz yaratmaya aday: Korse markasına 'kimono' adını verdi
    Kim Kardashian’ın bu açıklamasıyla tartışma yatışmış görünse de Japonya ABD’ye ‘patent uzmanları’ göndermeye hazırlanıyor.

    Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, ünlü yıldızın kararından haberdar olduklarını ancak yine de konuyla ilgili ‘dikkatli bir inceleme’ yapmak istediklerini söyledi. Seko, “Konu sosyal medyada büyük olay haline dönüştü. Tüm dünyada kimono kültürümüzün belirgin bir parçası olarak görülür. Amerika’da bile kimono Japan olmakla bilinir” dedi.

    Bakan, Japon patent uzmanlarının 9 Temmuz’da ABD Patent ve Marka Ofisi’ne ziyarette bulunacağını duyurdu, konuyu yakından takip edeceğini vurguladı.

    Etiketler:
    Hiroshige Seko, patent, Kim Kardashian, isim, tepki, kimono, Marka, korse, Japonya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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