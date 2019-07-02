Tepkiler geri adım attırdı, Kardashian 'Kimono' markasından vazgeçti

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, yeni korse markasına verdiği ‘Kimono’ ismine yönelik tepkilerin sürmesi sonucu geri adım attı ve değişiklik yapacağını duyurdu. Açıklama tepkileri yatıştırsa da Japon yetkililer ABD’ye patent uzmanları göndereceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kim Kardashian, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı. Kardashian, “Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım Markalarım ve ürünlerim kapsayıcı ve çeşitlilik temelinde inşa ediliyor; dikkatli bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra markamı yeni bir isimle piyasay süreceğim. Yakında sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için her zaman teşekkür ederim” dedi.

‘ÖĞRENİYORUM VE GELİŞİYORUM’

Kardashian, “Girişimci olmak ve kendi kendimin patronu olmak hayatımda şükrettiğim en ödüllendirici mücadelelerden biri oldu. Onca yıldan sonra bunu benim için mümkün kılan hayranlarımla ve kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmemdi. Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum - bu yüzden insanların bana farklı bakış açılarıyla ve güçlü duygularla dönmelerinden memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖZELLİKLE SEÇTİM’ DEMİŞTİ

Kim Kardashian’ın yeni korse markasını ‘Kimono Intimates’ adıyla piyasaya sürmesi, geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya'da tepki toplamıştı.

Tepkilere ilk yanıtında Kardashian, isim değişikliğine dair imada bulunmamış, aksine ‘kimono’ adını özellikle seçtiğini, bunun giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü olduğunu savunmuştu.

BAKAN: PATENT UZMANLARI ABD’YE GİDECEK

Kim Kardashian’ın bu açıklamasıyla tartışma yatışmış görünse de Japonya ABD’ye ‘patent uzmanları’ göndermeye hazırlanıyor.

Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, ünlü yıldızın kararından haberdar olduklarını ancak yine de konuyla ilgili ‘dikkatli bir inceleme’ yapmak istediklerini söyledi. Seko, “Konu sosyal medyada büyük olay haline dönüştü. Tüm dünyada kimono kültürümüzün belirgin bir parçası olarak görülür. Amerika’da bile kimono Japan olmakla bilinir” dedi.

Bakan, Japon patent uzmanlarının 9 Temmuz’da ABD Patent ve Marka Ofisi’ne ziyarette bulunacağını duyurdu, konuyu yakından takip edeceğini vurguladı.