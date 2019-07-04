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15:34 04 Temmuz 2019
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    Victoria's Secret 2017

    Eski 'melek' Karlie Kloss, Trump ailesiyle 'akrabalığın' nasıl bir his olduğunu anlattı

    © REUTERS / Aly Song
    Yaşam
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    ABD Başkanı Donald Trump ile ‘uzaktan akraba’ olan eski Victoria's Secret modeli Karlie Kloss aile bağları hakkında ilk kez konuştu ve ‘çok kolay olmadığını’ itiraf etti.

    Ivanka Trump- ared Kushner
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    ABD Başkanı Trump’ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Karlie Kloss, Trump ailesiyle doğrudan bağ sahibi olmanın nasıl bir his olduğuna dair detaylar verdi.

    Vogue dergisinin İngiltere versiyonuna verdiği röportajda Kloss, Trump ailesiyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yaptı.

    Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” dedi.

    Karlie Kloss
    © AFP 2019 / MIGUEL MEDINA
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    ​Karlie Kloss ile kardeşi Joshua Kushner’ın ilişkileri, Donald Trump’ın başkan adaylığını açıklamasından çok daha önce başladı. Siyasi görüşlerini her ne kadar açıklamasa da The Hollywood Reporter, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Kloss’un Trump’ın rakibi Hillary Clinton’a oy verdiğini iddia etmişti.

    Ünlü model ayrıca  2018 yılında Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümünün ardından düzenlenen 'March For Our Lives' (Hayatımız için Yürüyüş) protestosuna katılmış ve fotoğraf paylaşmıştı. Trump, bu saldırının ardından yaptığı “Silahlı öğretmenler saldırıları durdurabilir” açıklamasıyla tepki toplamıştı.

    Etiketler:
    akraba, Joshua Kushner, Jared Kushner, Karlie Kloss, Victoria's Secret, Donald Trump, ABD
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