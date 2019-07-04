Eski 'melek' Karlie Kloss, Trump ailesiyle 'akrabalığın' nasıl bir his olduğunu anlattı

Vogue dergisinin İngiltere versiyonuna verdiği röportajda Kloss, Trump ailesiyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yaptı.
Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” dedi.
To me this cover is the culmination of so many forces in my life. A true dream team: @BritishVogue, @Edward_Enninful, #StevenMeisel, @patmcgrathreal & @GuidoPalau, all powerful mentors who’ve guided me since my careers inception 💚💚 I am so grateful. Thank you 🙏 pic.twitter.com/REpKRK7RvX— Karlie Kloss (@karliekloss) 1 Temmuz 2019
Ünlü model ayrıca 2018 yılında Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümünün ardından düzenlenen 'March For Our Lives' (Hayatımız için Yürüyüş) protestosuna katılmış ve fotoğraf paylaşmıştı. Trump, bu saldırının ardından yaptığı “Silahlı öğretmenler saldırıları durdurabilir” açıklamasıyla tepki toplamıştı.
load minds, not guns. #marchforourlives pic.twitter.com/qNgWQ1K18l— Karlie Kloss (@karliekloss) 25 Mart 2018
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