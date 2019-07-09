İtalyan olimpik yüzücü, boğulmakta olan yeni evli adamı kurtardı

İtalyan olimpik yüzücü Filippo Magnini, boğulmakta olan yeni evli bir adamı kurtarmasıyla ‘kahraman’ ilan edildi.

Sardinya Adası’nda bulunan Cagliari’nin Cala Sinzias plajında gerçekleşen olayda, 45 yaşındaki Andrea Benedetto ile iki gün önce evlendiği erkek partneri şişme bir simit üzerinde denizde yüzerken Benedetto denize düştü.

Suyun beklediğinden soğuk olması nedeniyle hareket etmekte zorlanan Benedetto’nun su üzerinde kalması için partneri yardım ederken, çiftin sahildeki arkadaşları da bağırarak yardım istedi.

Cankurtaranlar çifte yardıma koşarken, daha yakında olan Filippo Magnini onlardan çok daha hızlı bir şekilde müdahale etti.

Magnini, “Yanına gittiğimde çok su yutmuş olduğunu gördüm, çok korkmuştu ve konuşamıyordu bile. Onu sudan çıkarıp tekneye almak da kolay olmayacaktı, yakınlarda bulunan birinden deniz yatağı alarak onun üzerine yatırdık” dedi.

Magnini, "Ben sadece yapmam gerekeni yaptım" diye de ekledi.

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Benedetto, hayatını borçlu olduğu Filippo Magnini’ye şahsen teşekkür etmek istediğini belirtti.

Artık emekli olan 37 yaşındaki Magnini’nin Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.