İngiltere'de 4 çocuk, FIFA oyuncularına harcadıkları parayla babalarının banka hesabını boşalttı

İngiltere'de 4 çocuk, birkaç hafta içinde Nintendo Switch oyun konsolunda futbol oyunu FIFA'da oyuncu özellikleri satın almak için yaklaşık 550 sterlin (4 bin TL) harcadı.

FIFA oyununda, özel oyuncular paket halinde alınabiliyor ancak satın alınan paketin içeriği sadece ödeme tamamlandıktan sonra görülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çocukların babası Thoms Carter, başta çocukları için 8 sterlinlik (56 TL) bir paket satın aldı, ancak çocukların alışverişin nasıl yapıldığını gördüğünü fark etmedi.

Carter, çocuklara oyun konsolunu "süresiz" yasakladığını söyledi.

Nintendo, harcamayı tamamen geri vermeyi kabul etti ve satın alınan oyuncu özelliklerini de geri aldı.