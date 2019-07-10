Putin adaşı bebeğe kek yedirdi

Putin, çay sofrası eşliğinde bir araya geldiği aile ile sohbet edip taşındıkları yeni evde nasıl olduklarını sordu. Ailenin Vladimir isimli bebeği ile ilgilenen Rus lider ona kendi elleriyle kek yedirdi.
Minik Vladimir’in kekten bir ısırık almasından sonra Rus lider gülümseyerek “Kâğıdı yiyecek sandım” dedi.
Путин накормил малыша булкой pic.twitter.com/XnBMKgHftB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2019
Maksim ve Liliya çiftinin 9 çocuğu var.
Ebebeynlik Şerefi Nişanı, Mayıs 2008’de Rusya Devlet Başkanlığı tarafından düzenlenen bir kararname uyarınca evlat edindikleri ya da dünyaya getirdikleri çocukları yetiştirip eğiten çok çocuklu ailelere veriliyor.
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