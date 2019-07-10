Putin adaşı bebeğe kek yedirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Yekaterinburg’da, mayıs ayında ‘Ebeveynlik Şerefi Nişanı’nın verildiği çok çocuklu Sıropyatov ailesi ile bir araya geldi ve ailenin bebeğine kek yedirdi. Çocuğun iştahla ısırdığını gören Putin gülümseyerek “Kâğıdı yiyecek sandım” dedi.

Putin, çay sofrası eşliğinde bir araya geldiği aile ile sohbet edip taşındıkları yeni evde nasıl olduklarını sordu. Ailenin Vladimir isimli bebeği ile ilgilenen Rus lider ona kendi elleriyle kek yedirdi.

Minik Vladimir’in kekten bir ısırık almasından sonra Rus lider gülümseyerek “Kâğıdı yiyecek sandım” dedi.

Путин накормил малыша булкой pic.twitter.com/XnBMKgHftB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2019

​​Maksim ve Liliya çiftinin 9 çocuğu var.

Ebebeynlik Şerefi Nişanı, Mayıs 2008’de Rusya Devlet Başkanlığı tarafından düzenlenen bir kararname uyarınca evlat edindikleri ya da dünyaya getirdikleri çocukları yetiştirip eğiten çok çocuklu ailelere veriliyor.