Şeyma Subaşı'nın kitabında tashih hatası: Cilt bakımı için 'tuz ruhu' tavsiyesi

Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.
Cumhuriyet'in haberine göre, bu hata sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Şeyma Subaşının kitabından; bunun son derece ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ülkenin eğitim durumu belli; bir kadın gidip de hyaluronik asit yerine, hidrolik asit isteyip TUZ RUHU alıp yüzüne sürer mi? Olmaz diyebilir miyiz? Bu ciddi bir hata yeni baskıda düzeltilmeli. pic.twitter.com/e7TBWCc8jW— deniz yurdakul (@denizyurdakul) July 10, 2019
canım şeyma subaşı o hyaluronik asit olmasın hidrolik asit olsa duramazsın çünkü 😔 #sadeceseyma pic.twitter.com/C7lpjeE1lQ— yaren (@syarenaydin) July 6, 2019
Şeyma Hanım'ın çok satıldığı iddia edilen kitabında cilt güzelliği ve beslenme bölümünde, kitaptaki ifadesiyle hidrolik asit [hidroklorik asit] tavsiyesi geçiyormuş... Bir cilt bakım tavsiyesi olarak yüzü kökten yok etmek enteresan bir yaklaşım, tebrik ederim. https://t.co/B8LNjoL8Jn— can gurses (@canitti) July 10, 2019
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