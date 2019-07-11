Şeyma Subaşı'nın kitabında tashih hatası: Cilt bakımı için 'tuz ruhu' tavsiyesi

Şeyma Subaşı'nın, kendi özel hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' adlı kitapta tashih hatası sonucu, cilt bakımı için Hyaluronik asit yerine halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen hidroklorik asit önerildi.

Kitabın 'Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' başlıklı kısmında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya 'hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma' tavsiyesinde bulunuldu.

Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.

Cumhuriyet'in haberine göre, bu hata sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Şeyma Subaşının kitabından; bunun son derece ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ülkenin eğitim durumu belli; bir kadın gidip de hyaluronik asit yerine, hidrolik asit isteyip TUZ RUHU alıp yüzüne sürer mi? Olmaz diyebilir miyiz? Bu ciddi bir hata yeni baskıda düzeltilmeli. pic.twitter.com/e7TBWCc8jW — deniz yurdakul (@denizyurdakul) July 10, 2019

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canım şeyma subaşı o hyaluronik asit olmasın hidrolik asit olsa duramazsın çünkü 😔 #sadeceseyma pic.twitter.com/C7lpjeE1lQ — yaren (@syarenaydin) July 6, 2019

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Şeyma Hanım'ın çok satıldığı iddia edilen kitabında cilt güzelliği ve beslenme bölümünde, kitaptaki ifadesiyle hidrolik asit [hidroklorik asit] tavsiyesi geçiyormuş... Bir cilt bakım tavsiyesi olarak yüzü kökten yok etmek enteresan bir yaklaşım, tebrik ederim. https://t.co/B8LNjoL8Jn — can gurses (@canitti) July 10, 2019

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