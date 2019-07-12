Gürcistan'da taş büyüklüğünde dolu yağdı

Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentlerine akşam saatlerinde taş büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentlerine akşam saatlerinde taş büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti.

Marneuli kentinden Azerbaycan sınır kapısına doğru giden yolcular dolu nedeniyle, araçlarını yol kenarına park etmek mecburiyetinde kaldı.

Öte yandan Marneuli ve Bolnisi kentlerinin Şulaveri, Daştepe, Fahralı ve İmir köylerine yağan dolu, otomobillere, evlerin çatılarını, mağazalara ve tarlalara ciddi hasar verdi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen doğal afet aynı zamanda, bazı yerlerde ağaçların devrilmesine ve elektrik direklerinin hasar görmesine yol açtı.