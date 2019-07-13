Guinness’e giren Bursalı ustadan Putin’e ‘S-400’ böreği

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S- 400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı. S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu söyleyen Acar, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, hem uzun yola dayanıklı olması hem de faydalı olması nedeniyle ıspanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de kaydeden Hasan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teşekkür amaçlı gönderdiğim böreği kabul etmesini temenni ediyorum. Kargodaki arkadaşlar 6 günde ulaşacağını söyledi. Tecrübelerime dayanarak ıspanaklı böreğin 10 günlük ömrü olduğunu söyleyebilirim. Eğer böreğimiz ulaşmazsa ben kendilerine burada sıcak sıcak börek yapmak isterim."

Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlaması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için pişirdiği böreği kendisine gönderdiğini belirten Acar, “Geçenlerde söz verdiğim gibi bugün yaptığım böreği Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e Kremlin’e yolladım. Restoranımızın kampanyası, böreği görmek isteyen birçok kişiyi bir araya getirdi. Bunun S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının başlaması dolayısıyla yapılan bir karşı jest olduğunu anlayan restoranımızın tüm müşterileri, hem S-400’lerin Türkiye’ye teslimini, hem de benim böreğimi takdir etti” diye konuştu.

Böreğin Moskova’ya gönderilmesi için çağırdıkları kargo şirketi çalışanlarının adres ve alıcı bilgilerini duyduklarında çok şaşırdıklarını aktaran Acar, “İlk başta inanmadılar, daha sonra ise böyle bir şeye ilk kez tanıklık ettiklerini söylediler. Hatta bu kargo için özel bir ambalaj önerdiler” ifadelerini kullandı.

Böreğin Vladimir Putin’e en kısa sürede teslim edileceğine inandığını belirten Acar, “Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim (Putin) afiyetle yer” dedi.

Acar, 2012’de 2 bin 23 metrelik dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для Путина. Готов был и просто так, но тут и повод нашелся - начало поставок С-400.

Новая программа России: ЗРК в обмен на продовольствие. И победим, и поедим pic.twitter.com/W75i1zlWov — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 13, 2019

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