Yırtıcı uzak akrabalarına 'özenen' ve canlı balık avına çıkan bir kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 10 bin yıldır evcilleştirildikleri düşünülen ev kedilerine dünyanın her yerinde rastlamak mümkün.

Etçil bir tür olan kediler için günümüzde çok sayıda özel beslenme ürünleri geliştirilmiş olsa da, kedilerin avcılık içgüdülerini yitirmeyen bir tür oldukları biliniyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise, evcilleştirilmiş olsalar dahi kedilerin yırtıcı özelliklerini daha açık bir şekilde sergilediklerini gözlemlemek mümkün.

Görüntülerde, bir kedinin suyun içinden canlı balık avladığı görülüyor.

Evcil kediler arasında sık rastlanmayan bu 'profesyonel avcının' görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Ev kedisi ava çıkarsa: Suyun içinden canlı balık yakaladı https://t.co/kEmweFUnyW pic.twitter.com/5FM4W1BXJt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2019

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